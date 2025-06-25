Трамп набросился на CNN и NYT из-за статей о последствиях ударов США по ядерным объектам Ирана 25.06.2025, 8:59

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США настаивает, что ядерная программа Тегерана уничтожена.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал издания CNN и NYT. Они писали, что ядерные объекты Ирана не были уничтожены после американских ударов.

Об этом Трамп написал в Truth Social.

«Фейковые новости CNN вместе с неудачником New York Times объединились, чтобы унизить один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены», - написал Трамп.

По словам американского президента, и New York Times, и CNN подвергаются жесткой критике со стороны общественности.

Что написали СМИ

Издания CNN и New York Times сообщили, что удары США по иранским объектам не уничтожили полностью ядерную программу Тегерана.

CNN со ссылкой на американскую разведку отмечает, что удары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы. Однако ранее президент США неоднократно заявлял, что ядерная программа была уничтожена.

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