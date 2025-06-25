Хаос в войсках РФ: оккупанты поджигают собственные позиции в Херсонской области
- 25.06.2025, 9:22
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Украинские партизаны узнали подробности.
На левобережье Херсонской области зафиксированы новые случаи саботажа среди российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал «АТЕШ».
Как сообщает партизанское движение «АТЕШ», военнослужащие 1-го батальона 205-й отдельной мотострелковой бригады РФ готовили умышленные поджоги собственных позиций.
По словам источников «АТЕШ» среди самих оккупантов, это попытка давления на командование. Поджогами военные пытаются сорвать выполнение боевых задач и избежать участия в бессмысленных «мясных штурмах».
В движении сообщают, что недовольство в подразделении достигло критической точки. Особое возмущение вызывает поведение командира бригады Эдуарда Шандуры, который, по словам самих солдат, «бросает людей на смерть ради собственной карьеры».
Также в «АТЕШ» напоминают о других скандалах в бригаде, в частности - о командире с позывным «Скиф», который систематически избивал подчиненных.
Несмотря на это, он получил повышение в Генеральный штаб РФ, что вызвало дополнительное возмущение среди личного состава.