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Хаос в войсках РФ: оккупанты поджигают собственные позиции в Херсонской области

  • 25.06.2025, 9:22
  • 2,316
Хаос в войсках РФ: оккупанты поджигают собственные позиции в Херсонской области

Украинские партизаны узнали подробности.

На левобережье Херсонской области зафиксированы новые случаи саботажа среди российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал «АТЕШ».

Как сообщает партизанское движение «АТЕШ», военнослужащие 1-го батальона 205-й отдельной мотострелковой бригады РФ готовили умышленные поджоги собственных позиций.

По словам источников «АТЕШ» среди самих оккупантов, это попытка давления на командование. Поджогами военные пытаются сорвать выполнение боевых задач и избежать участия в бессмысленных «мясных штурмах».

В движении сообщают, что недовольство в подразделении достигло критической точки. Особое возмущение вызывает поведение командира бригады Эдуарда Шандуры, который, по словам самих солдат, «бросает людей на смерть ради собственной карьеры».

Также в «АТЕШ» напоминают о других скандалах в бригаде, в частности - о командире с позывным «Скиф», который систематически избивал подчиненных.

Несмотря на это, он получил повышение в Генеральный штаб РФ, что вызвало дополнительное возмущение среди личного состава.

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