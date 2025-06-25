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Глава Китая впервые не приедет на саммит БРИКС

  • 25.06.2025, 9:26
  • 3,340
Глава Китая впервые не приедет на саммит БРИКС
Си Цзиньпин

Пекин удивил бразильское правительство.

Китайский лидер Си Цзиньпин впервые пропустит саммит БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро 6–7 июля, сообщили South China Morning Post (SCMP) осведомленные источники.

По их словам, Пекин заявил бразильскому правительству, что у Си возникли проблемы с расписанием. Также принимавшие участие в подготовке саммита представители Китая сослались на то, что китайский лидер менее чем за год дважды встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой: в ходе саммита G20 и государственного визита в латиноамериканскую страну в ноябре 2024-го, а затем в мае во время форума Китай—Селак в Пекине.

В то же время, как отметили собеседники SCMP, Лула да Силва посетил Китай в мае в качестве «жеста доброй воли» и «в надежде, что председатель КНР ответит взаимностью». Теперь в Бразилии не скрывают разочарования по поводу решения Си, подчеркнули источники издания. По их данным, вместо председателя КНР китайскую делегацию возглавит премьер Госсовета Ли Цян, как это было на саммите G20 в Нью-Дели в 2023 году.

Сообщения о возможном отказе Си Цзиньпина от поездки на саммит БРИКС в Бразилию впервые появились в начале этого года. В феврале специальный советник бразильского президента по международным делам Селсо Аморим встретился с главой МИД Китая Ван И в Пекине, где поднял этот вопрос. «Я сказал им: «БРИКС без Китая — это не БРИКС», — заявил Аморим. Он напомнил, что в 2010 году действовавший тогда китайский лидер Ху Цзиньтао приехал на саммит БРИК в Бразилии на фоне сильного землетрясения в Китае. Тогда его визит был сокращен до одного дня. Как пишет SCMP, на решение Пекина в этот раз могло повлиять приглашение премьер-министра Индии Нарендры Моди на ужин после саммита. В этом случае Си Цзиньпин мог быть «воспринят как актер второго плана» на встрече, отмечает издание.

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