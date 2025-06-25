«Коляска у меня тяжелая, водитель-то все видел»1
- 25.06.2025, 9:30
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Минчанин с инвалидностью опубликовал видео своего разговора с представителем «Минсктранса».
Минчанин с инвалидностью выложил видео своего телефонного разговора с представителем «Минсктранса». Со слов мужчины, на остановке водитель троллейбуса отказался открывать аппарель для заезда коляски. Как отреагировали на жалобу на предприятии, рассказывает агентство «Минск-Новости».
Инцидент случился в Минске вечером 4 июня на остановке «Национальная библиотека», где в сопровождении супруги мужчина ожидал троллейбус № 1. Когда тот подъехал, минчанин попросил водителя открыть пандус, однако получил отказ. Также сотрудник не захотел помочь женщине занести коляску в салон (в итоге это сделал другой пассажир).
— Коляска у меня тяжелая, водитель-то все видел — и никакой помощи ни в погрузке, ни в выгрузке [не оказал], — рассказывает минчанин. — И встал далеко от тротуара, то есть достаточно было далеко, и опять-таки не вышел ни помочь, ни открыл пандус, хотя все было у него хорошо в этом плане.
@vlados.julka ❗НОВЫЙ КАНАЛ ⬆️ Считаю, такие ситуации нельзя оставлять просто так, ведь водитель просто отказался выполнять свои обязанности по работе. Да, кто не вкурсе, если у транспорт есть специальный пандус, то водитель всегда обязан его открывать по просьбе пассажира с ограниченными возможностями, а если пандус не исправен, то он должен помочь сам в погрузке. Скажу ещё раз, это не его желание, это его обязанность. #конфликт #социальныйролик #инвалидность #транспорт #троллейбус ♬ оригинальный звук - Владос и крутая Юля
Мужчина уточнил, что подобные казусы периодически возникают в автобусе № 24, троллейбусах № 1 и 53, в связи с чем необходимо организовать проверку на наличие у водителей необходимого инструментария для открытия пандуса.
Видео оказалось популярным: уже более 700 тысяч просмотров, около 20 тысяч реакций и 1,2 тысячи комментариев. Мнения зрителей разделились: кто-то выразил возмущение действиями водителя, но многие раскритиковали автора видео за жалобы.
Тем не менее в «Минсктрансе» факт подтвердили:
— Водитель троллейбуса, работая по маршруту № 1 «ст. м «Московская» — Зеленый луг-6», на остановочном пункте «Национальная библиотека» не использовал аппарель для организации посадки пассажира с инвалидностью в коляске. За нарушение пункта рабочей инструкции водитель привлечен к ответственности. За низкий контроль за работой водительского состава заместитель директора филиала «Троллейбусный парк № 5» также привлечен к ответственности.
На предприятии уточнили, что с водительским составом проведен внеплановый инструктаж о недопущении подобных ситуаций.
Между тем это уже не первый инцидент с участием столичной пары. Ранее, в прошлом году, минчане выложили видео с жалобой на недоброжелательное отношение со стороны водителя к человеку с ограниченными возможностями. Тогда в «Минсктрансе» также усмотрели нарушения со стороны сотрудника.