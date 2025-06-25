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Таганрог и Казань: украинские дроны атаковали Россию

  • 25.06.2025, 10:16
Таганрог и Казань: украинские дроны атаковали Россию

БПЛА ударили и по оккупированному Крыму.

В ночь на 25 июня российские города Таганрог и Казань атаковали беспилотники. Были слышны взрывы и работа ПВО.

Соответсвующее видео публикуют российские Telegram-каналы.

Исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсар сообщил, что в Таганроге из-за падения БпЛА на стадионе «Форте Арена» вспыхнула кровля здания на площади 30 кв. м, разрушена стена, пишет New Voice.

Российские пропагандисты предполагают, что, вероятно, целью в Таганроге было предприятие «Атлант Аэро», которое занимается производством летательных аппаратов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал, что по заводу «Атлант Аэро» прилетело «кое-что неизвестное».

Он объяснил, что это важный узел в российском военно-промышленном комплексе, специализирующийся на компонентах для боевых беспилотников и систем управления.

Он вовлечен в проекты по производству дронов «Орион», комплексов радиоэлектронной борьбы и цифровой интеграции для ударных FPV-дронов и барражирующих боеприпасов.

В Казани вводились ограничения в аэропорту, а местные паблики сообщали о падении обломков БпЛА на территории ЖК.

Также Казань была без интернета, только утром 25 июня местные сообщили, что связь возобновилась — после 20 часов ограничений.

После полуночи Минобороны РФ отчиталось о 22 якобы сбитых или перехваченных беспилотниках, атаковавших Белгородскую, Брянскую, Саратовскую, Ульяновскую области, а также Татарстан и Крым.

Утром оккупанты отчитались еще о 18 БпЛА над Ростовской областью, Крымом, Краснодарским краем, Курской и Брянской областями и над Черным морем.

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