Таганрог и Казань: украинские дроны атаковали Россию
- 25.06.2025, 10:16
БПЛА ударили и по оккупированному Крыму.
В ночь на 25 июня российские города Таганрог и Казань атаковали беспилотники. Были слышны взрывы и работа ПВО.
Соответсвующее видео публикуют российские Telegram-каналы.
Исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсар сообщил, что в Таганроге из-за падения БпЛА на стадионе «Форте Арена» вспыхнула кровля здания на площади 30 кв. м, разрушена стена, пишет New Voice.
Российские пропагандисты предполагают, что, вероятно, целью в Таганроге было предприятие «Атлант Аэро», которое занимается производством летательных аппаратов.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал, что по заводу «Атлант Аэро» прилетело «кое-что неизвестное».
Он объяснил, что это важный узел в российском военно-промышленном комплексе, специализирующийся на компонентах для боевых беспилотников и систем управления.
Он вовлечен в проекты по производству дронов «Орион», комплексов радиоэлектронной борьбы и цифровой интеграции для ударных FPV-дронов и барражирующих боеприпасов.
В Казани вводились ограничения в аэропорту, а местные паблики сообщали о падении обломков БпЛА на территории ЖК.
Также Казань была без интернета, только утром 25 июня местные сообщили, что связь возобновилась — после 20 часов ограничений.
Цієї ночі дрони атакували російські міста Таганрог, Азов, Казань та тимчасово окупований Крим pic.twitter.com/6dudzTQFYy— NV (@tweetsNV) June 25, 2025
После полуночи Минобороны РФ отчиталось о 22 якобы сбитых или перехваченных беспилотниках, атаковавших Белгородскую, Брянскую, Саратовскую, Ульяновскую области, а также Татарстан и Крым.
Утром оккупанты отчитались еще о 18 БпЛА над Ростовской областью, Крымом, Краснодарским краем, Курской и Брянской областями и над Черным морем.