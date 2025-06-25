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Лукашенко снова похищает детей

  • 25.06.2025, 10:22
Лукашенко снова похищает детей

Их вновь привезли из Украины в Беларусь.

Фонд провластного активиста Алексея Талая, который несколько лет ведет кампанию по «оздоровлению» в Беларуси детей с оккупированных территорий Украины, похоже, взял паузу. С конца 2024 года новые группы «детей из ДНР» в белорусские здравницы по линии фонда Талая не приезжали. Зато эстафету подхватила бывшая общественная организация, а ныне партия «Белая Русь».

«Салідарнасць» рассказывает, почему к их якобы гуманитарной инициативе есть вопросы.

Напомним, инициативу, запущенную «Белой Русью» в 2024-м, назвали «Спина к спине». Как сообщил ее лидер и депутат Палаты представителей Олег Романов, в прошлом году в рамках кампании собрали больше 150 тонн продуктов, вещей и бытовой техники для жителей Курской области, и еще остались финансы на «оздоровление детей Донбасса» в Лепельском районе (об этой поездке и ее организаторах «Салідарнасць» рассказывала в декабре прошлого года).

Отличительная особенность благотворительного сбора — в формулировках, которые использовали деятели лукашенковского режима. Оказывается, беларусы активно откликнулись, чтобы помочь «невинно пострадавшим от агрессивных неправомерных действий ВСУ». Во всяком случае, именно так утверждал Олег Романов.

В публичных выступлениях и комментариях СМИ он и региональные представители «Белой Руси», не стесняясь, причисляют Луганскую и Донецкую области, Запорожье и Херсон к «регионам России, пострадавшим в ходе СВО». Собственно, в этом ключе провластные активисты организуют и «оздоровление» украинских детей.

А прямо сейчас в «Боровичке» (детский филиал санатория «Радон»), что в Дятловском районе Гродненщины, находятся 28 детей из самопровозглашенной «ДНР» — их привезла «Белая Русь» в рамках акции «Спина к спине».

Как пишет дятловская районка «Перамога», дети — а это ученики начальной и средней школы — пробудут в нашей стране 19 дней. Cреди спонсоров отдыха названо КСУП «Войневичи» и ООО «Гранит-Агро». Также сообщается, что в августе в Дятловском районе ждут «гостей с Луганщины».

Известно, что приехали они с медсестрой и сопровождающими («старшим сопровождающим» в телесюжетах называют Александра Гришина), а не с родителями — и есть вопрос, кто из законных представителей давал разрешение на вывоз детей в другую страну, либо же речь идет о детях-сиротах, за которых решала оккупационная администрация.

Еще одна любопытная особенность: кроме местных СМИ, «оздоровительная кампания» для детей из оккупированных Россией регионов широко нигде не освещается.

Если раньше о таких поездках трубили телеканалы, информагентства, республиканские газеты, то теперь все довольно скромно: вышел сюжет Лидской телерадиокомпании, небольшую новость показала ТРК Гродно, написали о «детях Донбасса» районки Дятлово и Витебска, куда школьников уже успели свозить на экскурсию, да сам детский санаторий в инстаграме отчитывается, как идут дела.

Хотя даже в сюжетах местных изданий выступления чиновников перед подростками, которых рассадили на вытащенные из холла лавки, выглядят максимально нелепо.

Впрочем, помимо встреч с администрацией исполкома и «Белой Руси» организаторы используют беспроигрышную тактику: предлагают то, что интересно школьникам.

Развлекательные мероприятия, подарки от белорусских предприятий (спортивная обувь, сладости, настолки, смарт-часы), экскурсии — например, в Мирский замок. Встреча с блогером-миллионником Робертом Осипуком (участником организованного властями в 2025 году «слета блогеров» — С.), который к тому же преподает рисование и компьютерную графику. Караоке, где песни «Короля и Шута» умело чередуются с агитками про «матушку святую Русь».

Так же мало информации о группе детей «из регионов Донбасса», которые с конца мая до середины июня 2025 года «оздоравливались» в реабилитационно-оздоровительном центре «Жемчужина» в Лепельском районе.

«Витьбичи» писали о 34 детях, в организаторах числятся вновь «Белая Русь», а также Витебское областное управление республиканского центра по оздоровлению, а в меценаты привлекли компании «Марко» и «Энергокомплект».

По словам председателя областного совета депутатов и по совместительству главы регионального отделения «Белой Руси» Дмитрия Демидова, эта поездка — часть акции «Детям — детство без войны».

В ее рамках, например, собирают добровольные (?) пожертвования, что позволяет принимать «детей из зоны СВО» — именно так, обтекаемо, высказался депутат. Но тут же добавил, мол, «страдает наш братский народ, в первую очередь — дети. Мы — люди одной семьи, одной крови».

О том, что все происходящее — никакая не гуманитарная акция, а продолжение масштабной кампании по индоктринации, проговорилась в своем репортаже и районка «Лепельский край». Вот такая речевка под аплодисменты представителей «Белой Руси» прозвучала на празднике в День защиты детей:

«Наша дружба сильна и крепка!

Наша дружба течёт, как река!

Пусть крепнет священный союз!

Россия — Донбасс — и Беларусь!»

И, как заявил глава «Белой Руси» Олег Романов, прием детей из самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» продолжится.

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