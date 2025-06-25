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Politico: Как саммит НАТО защищают с воздуха

  • 25.06.2025, 10:35
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Politico: Как саммит НАТО защищают с воздуха
иллюстративное фото

Французская миссия AWACS над Гаагой.

Во вторник французский самолет-разведчик E-3F AWACS, патрулировавший воздушное пространство над Нидерландами в рамках охраны саммита НАТО, экстренно изменил курс, чтобы избежать столкновения с двумя голландскими истребителями F-35. К счастью, все участники инцидента были союзниками, однако ситуация подчеркнула сложность миссии по обеспечению безопасности неба над Гаагой, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Французский экипаж из 18 человек провел 11 часов в небе, контролируя 60-километровую зону вокруг места проведения саммита. Это один из трех AWACS, задействованных в операции. Кроме них, в небе также дежурили голландские истребители, самолеты-заправщики, вертолеты и корабли на море.

Хотя в Нидерландах уровень угрозы низкий, экипаж остается начеку, особенно в свете регулярных провокаций со стороны российских самолетов вблизи восточных границ НАТО. Один из пилотов отметил, что при выполнении миссий у российских границ они сталкиваются с враждебным вмешательством практически во время каждого полета.

Другой отметил, что в подобных ситуациях важно не только оборудование, но и человеческий фактор: только оператор способен точно оценить траекторию, высоту и поведение воздушных объектов.

Самолеты AWACS, закупленные Францией в 1990-х годах, будут выведены из эксплуатации к 2035 году и заменены на шведские GlobalEye. Это решение станет значительным вкладом в укрепление оборонной независимости Европы.

Миссии воздушного патрулирования остаются важным элементом демонстрации солидарности Альянса, особенно на фоне глобальной нестабильности и политических изменений в США.

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