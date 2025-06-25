В российской армии начался масштабный бунт 25.06.2025, 10:44

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Стало известно, где на фронте солдаты выступили против командования.

На левобережной части Херсонской области зафиксированы новые инциденты сопротивления среди российских военных. Об этом сообщило партизанское движение «АТЕШ» в Telegram-канале.

По информации изнутри 1-го батальона 205-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ, отдельные солдаты планировали умышленные поджоги собственных укреплений. Как утверждают источники «АТЕШ», эти действия имеют целью давление на командование. Военные пытаются саботировать приказы, чтобы избежать участия в бессмысленных штурмах, которые обречены на провал.

Сообщается, что уровень недовольства в подразделении достиг критического уровня. Особенно возмущает поведение командира части Эдуарда Шандуры, которого подчиненные обвиняют в безответственном командовании и использовании солдат как «пушечного мяса» ради личной выгоды.

Кроме того, «АТЕШ» напомнил о предыдущих скандалах, связанных с этой бригадой. Один из командиров с позывным «Скиф» регулярно применял физическое насилие в отношении своих подчиненных. Несмотря на это, его перевели в Генштаб РФ, что еще больше разозлило военных.

АТЕШ

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