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В российской армии начался масштабный бунт

  • 25.06.2025, 10:44
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В российской армии начался масштабный бунт

Стало известно, где на фронте солдаты выступили против командования.

На левобережной части Херсонской области зафиксированы новые инциденты сопротивления среди российских военных. Об этом сообщило партизанское движение «АТЕШ» в Telegram-канале.

По информации изнутри 1-го батальона 205-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ, отдельные солдаты планировали умышленные поджоги собственных укреплений. Как утверждают источники «АТЕШ», эти действия имеют целью давление на командование. Военные пытаются саботировать приказы, чтобы избежать участия в бессмысленных штурмах, которые обречены на провал.

Сообщается, что уровень недовольства в подразделении достиг критического уровня. Особенно возмущает поведение командира части Эдуарда Шандуры, которого подчиненные обвиняют в безответственном командовании и использовании солдат как «пушечного мяса» ради личной выгоды.

Кроме того, «АТЕШ» напомнил о предыдущих скандалах, связанных с этой бригадой. Один из командиров с позывным «Скиф» регулярно применял физическое насилие в отношении своих подчиненных. Несмотря на это, его перевели в Генштаб РФ, что еще больше разозлило военных.

АТЕШ

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