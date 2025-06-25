Польский астронавт взял на МКС необычные пероги
- 25.06.2025, 10:55
Как они на вкус?
Астронавт Славош Узнянский-Вишневский стал вторым в истории поляком, отправившимся в космос. На борту космического корабля Dragon, который стартовал в 9:31 по минскому времени, находились и традиционные польские пероги!
Космическая кулинария
Специально для этой миссии пероги были лиофилизированы (полностью обезвожены)
В составе пирогов — квашеная капуста, грибы, лук и традиционные специи. Их можно употреблять как в сухом виде, так и восстановив бульоном
Прямая дегустация в эфире Журналисты TVN24 первыми опробовали космический вариант пельменей:
«Напоминает капустные чипсы», - отметил корреспондент Марцин Врона.
История появления идеи
Инициатива отправить пероги в космос возникла после появления мурала с изображением космонавта и надписью: «Пришлите пероги!». Рецепт разработал известный шеф-повар Матеуш Геслер, а производством занялась компания LYOFOOD.
Перед стартом Словош Узнянский-Вишневский произнес: «Сегодня я делаю огромный шаг…», подчеркнув значимость события не только для науки, но и для польской культуры.