Польский астронавт взял на МКС необычные пероги 25.06.2025, 10:55

Как они на вкус?

Астронавт Славош Узнянский-Вишневский стал вторым в истории поляком, отправившимся в космос. На борту космического корабля Dragon, который стартовал в 9:31 по минскому времени, находились и традиционные польские пероги!

Космическая кулинария

Специально для этой миссии пероги были лиофилизированы (полностью обезвожены)

В составе пирогов — квашеная капуста, грибы, лук и традиционные специи. Их можно употреблять как в сухом виде, так и восстановив бульоном

Прямая дегустация в эфире Журналисты TVN24 первыми опробовали космический вариант пельменей:

«Напоминает капустные чипсы», - отметил корреспондент Марцин Врона.

История появления идеи

Инициатива отправить пероги в космос возникла после появления мурала с изображением космонавта и надписью: «Пришлите пероги!». Рецепт разработал известный шеф-повар Матеуш Геслер, а производством занялась компания LYOFOOD.

Перед стартом Словош Узнянский-Вишневский произнес: «Сегодня я делаю огромный шаг…», подчеркнув значимость события не только для науки, но и для польской культуры.

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