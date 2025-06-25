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Один из белорусских банков ввел новую услугу по обмену долларов и евро

  • 25.06.2025, 11:00
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Один из белорусских банков ввел новую услугу по обмену долларов и евро

Услуга предусматривает немалую комиссию.

«Сбер Банк» вернул услугу обмена поврежденных банкнот долларов и евро, которые сохранили признаки платежеспособности. «Теперь клиенты банка смогут заменить испорченные купюры на платежные банкноты тех же или иных номиналов, если оригинальная валюта была признана подлинной», — уточняет финучреждение.

Услуга предусматривает комиссию — 10% от суммы обмена, но есть минимальная сумма — 25 рублей. Этот сбор берут в рублях по официальному курсу Нацбанка.

«Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заранее убедиться в доступности сервиса в конкретном отделении «Сбер Банка», нажать «списком», выбрать нужный офис и вкладку «предоставляемые услуги», — уточняет банк.

Напомним, у других банков также есть услуга по обмену «нетоварных» банкнот — ветхих или поврежденных иностранных — на белорусские рубли. Комиссия составляет от 3 до 10%. Также могут быть дополнительные ограничения — например, «Банк РРБ» принимает только 100-долларовые купюры, а также банкноты номиналом 50 и 100 евро, а в «Паритетбанке» ветхие иностранные купюры можно обменять только через головной офис в Минске. При этом перечень валют, в которых купюры можно обменять или сдать таким образом, обычно ограничивается долларами, евро и российскими рублями. Если необходимо избавиться от ветхих польских злотых, швейцарских франков или фунтов стерлингов, стоит обращаться в «БСБ-Банк». На сегодняшний день он единственный, кто принимает купюры, не отвечающие признакам платежности, в этой валюте к обмену на беларусские рубли. Комиссия в этом случае составит 10% (но не менее 50 белорусских рублей).

Ранее некоторые банки отказывались принимать банкноты, которые визуально не выглядят поврежденными, то есть на них нет каких-то явных дефектов. Это связано с тем, что с июля 2023 года большинство финучреждений стало придерживаться единых правил замены банкнот в иностранной валюте. Для этого разработали единый перечень признаков платежности дензнаков, его одобрил Нацбанк.

С 1 февраля 2024 года банки ввели изменения в единые правила обмена валюты. К этим новшествам тогда присоединилось большинство финучреждений. Планировалось, что после этого в некоторых случаях продать иностранные деньги будет проще. К примеру, банки перестали принимать для обмена банкноты с одним надрывом или надрезом длиной до 10 мм (раньше — максимум 5 мм).

Эти изменения связаны в том числе с санкциями против Беларуси, они ограничивают возможности банков вывозить ветхие доллары и евро, проблема их накопления в банковской системе остается актуальной. И хотя планировалось, что введенные новшества позволят исключить ситуации, когда банки по-разному оценивают платежность банкнот наличной иностранной валюты, на практике по-прежнему встречаются такие ситуации. Доходит даже до того, что в одной кассе банка могут отказаться принимать валюту для обмена из-за ее внешнего вида, а в другой — заберут.

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