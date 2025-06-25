«Когда уезжаю на дачу, отключаю холодильник» 25.06.2025, 11:05

иллюстративное фото

Как белорусы экономят на ЖКХ.

В июне в Беларуси подорожали цены на коммунальные услуги. До этого они уже поднимались в январе. Власти планируют, что к 2029-му полностью отменят субсидии ЖКХ.

«Салідарнасць» спросила у белорусов, сколько они платят за ЖКХ и экономят ли. Все имена собеседников изменены.

Александра, 30 лет. Минск

— Когда жили на съемной квартире, коммуналка была очень дорогая, поскольку там никто не был прописан. Сейчас живем в своей квартире, где прописано пять человек, а живет три, поэтому сумма приемлемая — около 120 рублей за свет и воду. У нас постоянно включены два телевизора, на кухне часто готовят и моют посуду, к тому же каждый день моем лапы собаке.

Подорожание с прошлым годом, конечно, заметили. Но пока это для нас не критично. Сейчас не экономим на потреблении, иногда даже относимся беспечно: могу забыть выключить телевизор, когда иду гулять с собакой. Но в будущем, когда будем оплачивать коммуналку на 100%, думаю, придется заиметь какие-то лайфхаки.

Виолетта, 46 лет. Могилев

— Я специально на услугах ЖКХ не экономлю и не подсчитываю каждый месяц, сколько уходит. В целом примерно 10% от дохода — считаю, что очень немало. Было время, когда на работе не выплачивали зарплату, накопилась пеня больше 100 рублей по коммуналке и еще столько же за электричество, но пока что я не собираюсь ее выплачивать.

Валентина, 67 лет. Лида

— У меня очень хорошая пенсия — 820 рублей. Живу одна в трехкомнатной квартире, за коммуналку выходит 95 рублей. Еще 180 отдаю на лекарства, 50 рублей уходит на оплату штрафов за родственника и на остальные живу.

Когда сын с девушкой со мной жили, выходило больше — у них и компьютер днем и ночью в розетке, и чайник часто включен. Сама я стараюсь экономить — лишний раз свет не включаю, а когда уезжаю на дачу, отключаю холодильник. Когда попала в больницу, очень переживала, что дома не отключено все.

У соседей пенсия меньше, они экономят посерьезнее. Летом уезжают на дачу, а за зиму 2-3 раза ложатся в больницу. Потом берут справку в ЖКХ, чтобы им сделали перерасчет, и сумма выходит меньше.

София, 27 лет. Минск

— Я слежу за тарифами, но подорожание чувствую не так сильно, потому что живу в общежитии — у нас коммуналка раскидывается на всех жильцов. Арендую койко-место, летом за коммуналку выходит 45-55 рублей. По карману не бьет. Мама живет в Молодечно, платит около 100 рублей, в квартире прописан всего один человек.

Не скажу, что экономлю специально. У нас часто включен телевизор, но нет компьютеров и плита газовая. В целом я все время пропадаю на работе, где заряжаю телефон, разогреваю еду. Таким образом дома затрачивается меньше электроэнергии.

Елена, 34 года. Минск

— У нас ТСЖ (товарищество собственников жилья), поэтому коммуналка чуть дороже за счет дополнительных взносов на облагораживание территории — шлагбаумы, велопарковки, газон и туи. Зато все проблемы решаются быстро — если плитка испортилась, что-то сломалось на детской площадке — быстро чинят. Так что всегда чисто и красиво, а через ЖЭС ждать долго. Считай, платим за скорость.

Летом без отопления за коммуналку выходит 30-40 долларов на четверых — два взрослых и два ребенка. Воды у нас уходит где-то 9-12 кубов, электричество около 150-200 кВт.

У нас всегда заряжаются гаджеты, иногда включен телек. Но стараемся не стирать часто, а подкапливать вещи.

Ольга, 31 год. Минск

— За тарифами слежу, сохраняю жировки. Мы живем вдвоем, но прописан один человек. В месяц выходит около 55 рублей. Это при том, что я работаю из дома — все время включен ноутбук, очиститель воздуха и поилка для кошки.

Экономлю сейчас только на стирке вещей — ставлю, когда уже прилично накопилось, чтобы постирать все за раз. Также знаю, что ночью электроэнергия дешевле. Но пока что только задумываюсь о таком тарифе.

Галина, 57 лет. Минская область

— У нас частный сектор, в доме прописан один человек, но живем вдвоем. Где-то 30 рублей платим за воду, вывоз мусора и канализацию. За свет около 25 рублей и еще 20 — за газ в летнее время. Раньше отдельно платили за откачивание канализации, но потом присоединились к общей вместе с соседями.

У нас котел и бойлер, так что доступ к отоплению круглый год. В этом мае было очень холодно, поэтому включали отопление. Понимаю, что лучше погреться, чем заболеть — лекарства дороже обойдутся.

В остальном тоже не экономим — стираем, когда надо и сколько надо, напор воды не уменьшаем. Но и не скажу, что растрачиваем свет и воду просто так.

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