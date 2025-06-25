Еще одна «детская травма» Лукашенко 25.06.2025, 11:19

Почему белорусы могут накормить картошкой Россию, но не могут себя.

Оказывается, таки можно в Тулу со своим «самоваром». В местной областной администрации, как обратил внимание Plan B., несколько недель назад наградили белорусов, выращивающих и перерабатывающих картофель. Они стали лучшими экспортерами-аграрниками региона. Накормили всех внутри, заработали на внешней дуге и не стали никому причиной еще одной «детской травмы».

Белорусы – на российской картошке

Награду получил местный производитель картофельных хлопьев «Максим Горький плюс». Им c конца 2010-х годов, инвестировав свободные деньги, владеют известный белорусский IT-бизнесмен Сергей Гвардейцев и его партнер, белорусский частник-картофелевед Виталий Соболь. Еще у Гвардейцева и Соболя картофельные угодья на 16 тыс. гектаров в четырех районах Брянской области. И членство в Картофельном союзе России.

Завод «Максим Горький плюс» в Тульской области — один из крупнейших в России в своей нише.

Производящий свою собственную пюрешку быстрого приготовления и обеспечивающий полуфабрикатами почти всех российских производителей сухих завтраков и чипсов. От местных фабрик Nestle до «Доширака». Да еще и экспортирующий около 40% продукции в 16 стран мира, как было рассказано на награждении в администрации Тульской области. Есть в этом списке Бразилия, Индонезия, Китай. В прошлом добавились Пакистан и Испания.

Продажи бизнеса белорусов в 2024 году росли по всем направлениям. Выручка «Максим Горький плюс» взлетела на 50%.

Еще одна «детская травма»

Есть в списке покупателей продукции «Максим Горький плюс» и Беларусь. Это — еще одна соль на рану для «картофельной» страны.

Ерничанье Владимира Путина, что у «больших специалистов по картошке» вдруг исчез картофель, похоже, уже спровоцировало у Александра Лукашенко «новообразование». Еще одну «детскую травму».

Уже больше месяца она не дает ему покоя. За его правление пропадало зерно, которое приходилось закупать на чешский кредит. Пропадали яйца. Но чтобы один из национальных символов – такого не было никогда. Причем – на тридцатый год благоденствия страны под его чутким правлением.

А чуткое правление, с его точки зрения, как раз ни при чем. Виновными он сначала сделал фермеров, якобы вывезших картофель с целью наживы. Потом россиян, якобы не от себя его съевших. Потом чиновников, которые якобы не досмотрели за первыми и за вторыми. Теперь это оптовики и ритейлеры, якобы не обеспечившие наличие продукта на прилавках.

Не в картошке дело

Но на самом деле в стране картошки дефицит не картошки.

В стране, особенно в последние четыре года, наблюдается явный дефицит людей с идеями.

Люди с идеями, конечно, есть. Но они их приберегают для других времен или для других стран. Таких, например, как Литва, Латвия и Польша, куда перебрались почти все 20 хадвер-лидеров национальной экономики. Пятерка из них — мирового масштаба.

Из свыше 650 иностранных инвесторов в ПВТ (три десятка из них – из рейтингов Forbes и Bloomberg) осталось 300. Из которых 85% — россияне. И не лучший, на самом деле, срез: три года, как ни стараются, не могут создать альтернативу продуктам немцев из SAP. Но даже в России белорусские бизнесмены чувствуют себя свободнее и действуют креативнее.

Зато в Беларуси за эти четыре года стремительно вырос профицит людей, у которых нет идей вообще. Страна, славившаяся своими скрытыми чемпионами и технологическими бутиками, штампует заводы-дублеры на устаревших технологиях и без перспективных рынков. Или запчасти для российского ВПК.

И еще по-прежнему существует профицит тех, чьи идеи, как управлять экономикой, и приводят к дефициту картошки.

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