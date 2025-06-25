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Кевин Спейси возвращается в киноиндустрию

  • 25.06.2025, 11:27
Кевин Спейси возвращается в киноиндустрию

Актер получил награду на Итальянском фестивале сериалов.

Известный американский актер Кевин Спейси получил награду Maximo Excellent на первом Итальянском фестивале сериалов (Italian Global Series Festival) в Риччоне. Актер вышел на красную дорожку под аплодисменты, а затем выступил с речью, пишет Deadline.

Он поблагодарил итальянского режиссера Франко Неро, который пригласил его в фильм «Человек, который рисовал Бога» (2021), в период, когда «немногие осмеливались» работать со Спейси. Приз актеру вручил замминистра культуры Италии Луция Боргонцони.

Это уже вторая итальянская награда Спейси за последний год — ранее он получил Nations Award за вклад в кино в Таормине.

Карьера двукратного обладателя «Оскара» была прервана чередой судебных разбирательств. В 2022 году он был оправдан по делу о домогательствах в Великобритании, а позже — в гражданском иске актера Энтони Рэппа в США. Сейчас против него подан новый иск в Великобритании актером Руари Кэнноном, участвовавшим в документалке о Спейси.

В завершение своей речи Спейси сказал: «Эта награда много значит для меня. Италия занимает особое место в моем сердце. Я люблю бывать здесь — будь то съемки или просто поездка». Он завершил выступление цитатой своего героя из «Семь»: «Когда меня спрашивают, куда мы направляемся, я просто отвечаю: «Увидите».

Фестиваль в Риччоне продлится до 28 июня.

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