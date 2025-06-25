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Зеленский прибыл на саммит НАТО

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  • 25.06.2025, 11:35
  • 2,442
Зеленский прибыл на саммит НАТО
Фото: Getty Images

СМИ обратили внимание на важную деталь.

Сегодня, 25 июня 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО, который проходит в Гааге.

Соответствующее видео распространяют СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Как видно, Зеленский появился на официальном мероприятии в классическом костюме.

Напомним, во время визита в Белый дом Зеленского критиковали за стиль одежды. В частности, президент США Дональд Трамп начал спор с лидером Украины Владимиром Зеленским из-за его внешнего вида.

Американский корреспондент издания RSBN Брайан Гленн на пресс-конференции в Овальном кабинете спрашивал у президента Украины Владимира Зеленского, где его костюм.

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