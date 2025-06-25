«Разбежка в ценах шокирует» 25.06.2025, 11:50

1,148

Белоруска сравнила стоимость товаров в Fix Price и на Wildberries.

Белоруска сравнила цены на одни и те же товары в магазинах Fix Price и на Wildberries и весьма удивилась их разбежке. Некоторые комментаторы признались, что тоже замечали большую разницу в стоимости товаров, пишет «Зеркало».

Блогерка показала в TikTok цены на несколько декораций для сада в магазине Fix Price, а потом — стоимость их же (или очень похожих) на Wildberries. В ее случае разбежка получилась в разы.

Например, садовая фигурка в виде черепахи в магазине стоила 12 рублей (это цена без скидочной карты, а если с ней, то 11 рублей). А на маркетплейсе было несколько вариантов. Из наиболее дешевых, которые показала пользовательница TikTok, — 30,83 рубля (без скидки — 42,18 рубля). Второй вариант — почти за 62 рубля (и это уже со скидкой — без нее цена была более 70 рублей).

Другая декорация для сада — в виде гнома с фонарем — была выставлена за 18 рублей в Fix Price. На площадке Wildberries ее продавали за 77,10 рубля со скидкой, а без нее цена была 98,43 рубля.

Третий товар, который попал под сравнение, — статуэтка ежа, которая в магазине была выставлена за 6,50 рубля, а онлайн-площадке — за 23,63 рубля (если без скидки, то 28,66 рубля).

Некоторые комментаторы признались, что тоже встречали более высокие цены на маркетплейсе, чем в физических магазинах. «Купила вчера чашку красивую в «Фиксе» за 4,5 рубля, интересно стало, сколько на ВБ, а там 22 рубля», — написала одна пользовательница. «Посмотрите, сколько стоят на ВБ горшки для цветов. Вообще охренели от цен. И люди покупают», — поддержала еще одна. «Я покупала опору с кольцами для цветов в «Фиксе» за 5,30, на ВБ такая же — 18 с копейками, и то со скидкой», — согласилась еще одна комментаторша.

Но некоторые не согласились с таким сравнением: «Да вы самый дорогой товар просто выбрали. На ВБ много продавцов, и если смотреть самые дорогие, то любой товар можно найти за оверпрайс. На «Алике» так же», — возмутился комментатор.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com