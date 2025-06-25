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CEPA: Ключевой вызов для Запада

  • 25.06.2025, 11:55
CEPA: Ключевой вызов для Запада

В условиях реальной угрозы Европа должна действовать решительно.

На саммите НАТО в Гааге 24–25 июня страны Альянса одобрили увеличение оборонных расходов до 5% ВВП. Это важный шаг, отражающий осознание угрозы со стороны России. Однако эксперты подчеркивают: этого недостаточно, пишет аналитический центр CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

История учит, что в условиях реальной угрозы Европа должна действовать решительно. В 1930-х Чехословакия и Великобритания резко увеличили оборонные бюджеты, осознавая надвигающуюся опасность. Сегодняшняя ситуация не менее тревожна. Россия не демонстрирует стремления к миру, а цель Путина — ревизия европейской архитектуры безопасности, откат к модели НАТО 1990-х.

При этом новые обязательства НАТО касаются лишь частично традиционных военных расходов. Основной уровень в 3,5% планируется достичь лишь к 2035 году — в условиях наростающей угрозы это непозволительная роскошь.

Политики должны быть готовы объяснить обществу новые приоритеты: повышение налогов, перераспределение бюджета и рост государственного долга. ЕС уже исключил оборонные расходы из бюджетных ограничений до 2029 года — важный, но недостаточный шаг.

Экономическая логика требует больше сотрудничества и снижения дублирования в производстве вооружений. Однако национальные интересы часто мешают созданию единых европейских систем. Тем не менее примеры успешных совместных проектов — как бронемашины Boxer — доказывают, что путь возможен.

Ключевой вызов — не только техника и деньги, но и мораль: граждане Европы должны быть готовы к службе, мобилизации и защите. Время мирного подхода заканчивается. Приоритет у Европы должен быть один — оборона. И действовать нужно сейчас.

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