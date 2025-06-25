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Названа самая популярная социальная сеть в Беларуси

  • 25.06.2025, 11:57
Названа самая популярная социальная сеть в Беларуси

За год ее аудитория выросла на 10%.

В Беларуси по объему аудитории среди соцсетей в этом году лидирует TikTok. За год он вырос на 10%. Для сравнения: в Казахстане аудитория увеличилась на 12%. Об этом сообщила медиадиректор компании AMDG Ирина Буко на недавней конференции по медийной и видеорекламе, пишет officelife.

В основном TikTok пользуются белорусы в возрасте от 18 до 34 лет.

Ирина Буко также подчеркнула, что Instagram в Беларуси по сравнению с прошлым годом стал терять позиции среди молодежи. Аудитория в этом году в стране сократилась на 5%. В Казахстане — минус 7%. У нас в стране аудитория этой соцсети становится старше. Сейчас ее возраст составляет от 25 до 44 лет. А в Казахстане, наоборот, она молодеет, привлекая внимание людей в возрасте от 18 до 34 лет.

А вот «ВКонтакте» сохраняет в Беларуси стабильный объем — около 1,3 млн человек. Ядро соцсети составляют пользователи от 25 до 44 лет.

Что касается «Одноклассников», то у нас в стране количество пользователей соцсети уменьшилось в этом году на 20%. Для сравнения: в Казахстане — на 15%. Ирина Буко отметила, что «Одноклассники» лучше всего подходят для точечного охвата аудитории от 35 до 54 лет.

При этом более 60% пользователей каждой площадки составляют женщины. За исключением TikTok в Беларуси, где преобладают мужчины.

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