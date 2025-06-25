Социальные сети стали основным источником новостей 2 25.06.2025, 12:11

Обогнав традиционные телеканалы и новостные сайты.

Исследования показывают, что социальные сети стали основным источником новостей в США, обогнав традиционные телеканалы и новостные сайты. По данным Reuters Institute, более половины (54%) людей узнают новости из таких сетей, как Facebook, X и YouTube, что превышает показатели телевидения (50%) и новостных сайтов и приложений (48%), пишут «Детали».

«Рост популярности социальных сетей и новостей, основанных на личностях, характерен не только для Соединенных Штатов, но изменения, похоже, происходят быстрее и оказывают большее влияние, чем в других странах», — говорится в отчете.

Подкастер Джо Роган оказался самой популярной личностью: почти четверть (22%) опрошенных заявили, что на прошлой неделе читали его новости или комментарии. Автор отчета Ник Ньюман заявил, что рост популярности социальных видеороликов и новостей, ориентированных на личности, «представляет собой еще одну серьезную проблему для традиционных издателей».

Институт также отметил тенденцию, что некоторые политики уделяют свое время сочувствующим им онлайн-ведущим, а не традиционным интервьюерам.

В докладе говорится, что популистские политики по всему миру «все чаще обходят традиционную журналистику в пользу дружественных партийных СМИ, «личностей» и «инфлюенсеров», которые часто получают особый доступ, но редко задают сложные вопросы, а многие из них замешаны в распространении ложных сведений или чего-то похуже».

Несмотря на эту популярность, почти половина опрошенных по всему миру (47%) назвали влиятельных лиц и интернет-персон основным источником ложной или вводящей в заблуждение информации, поставив их в один ряд с политиками.

Специальный отчет, опубликованный Израильским институтом демократии, о потребительских привычках и доверии общества к средствам массовой информации и социальным сетям, показал, что 63% израильтян ежедневно посещают и обновляют информацию на различных новостных сайтах.

59,5% просматривают обновления новостей через социальные сети, 58% смотрят новости по телевидению, 52% просматривают новости в мессенджерах, таких как WhatsApp и Telegram. Только 36% слушают новости по радио и всего 16% читают новости в печатной прессе.

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