На войне в Украине гибнут наемники из Центральной Азии 1 25.06.2025, 12:13

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Кремль занимается принудительной вербовкой.

Тысячи мигрантов из Центральной Азии оказались втянутыми в войну в Украине не по своей воле. По данным украинского проекта «Хочу жить», более 3 тысяч граждан Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана воюют в рядах российской армии. Многие из них — бывшие дворники, строители, нелегальные мигранты, завербованные под угрозами или ложными обещаниями, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Особое внимание привлекает миграционный центр в Сахарово — там занимаются принудительной вербовкой. После принятия закона о получении гражданства РФ в обмен на военную службу, власти Москвы начали активную кампанию по набору мигрантов. Также к вербовке причастна ЧВК «Вагнер», активно привлекавшая заключенных и иностранцев.

Цифры поражают: из 1110 узбеков, вступивших в армию, погибли 109; из 931 таджика — 196; из 360 кыргызов — 38; из 170 туркмен — 27. Им обещали до $4000 в месяц и гражданство, но на деле они получали мизерные суммы — и билет в один конец.

Многие центральноазиатские государства официально запрещают своим гражданам участвовать в войне, но реальные меры предпринимаются редко. Эксперты отмечают, что уязвимость мигрантов — главное оружие Кремля: они лишены прав, и отказываться от службы опасно.

Эта война раскрывает глубинный кризис морали: когда гражданство продается за жизнь, а отчаяние используется как стратегия. Центральноазиатские мигранты становятся «невидимыми солдатами» чужой войны — и гибнут без имени, права и выбора.

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