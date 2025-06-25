В Беларуси готовят новый «сюрприз» для водителей 1 25.06.2025, 12:17

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Стало известно, кого он коснется.

МВД Беларуси «обеспокоено» ростом числа ДТП с участием детей и предлагает ужесточить правила их перевозки, сообщает БелТА.

Первый замминистра внутренних дел Юрий Назаренко сообщил, что в последние годы число аварий с детьми-пассажирами заметно увеличилось: в 2024 году зарегистрировано 204 таких случая и 14 жертв, тогда как в 2019-м — 144 ДТП и семь погибших подростков.

Проблема, по словам Назаренко, в частности в том, что водители и пассажиры часто игнорируют ремни безопасности и детские кресла. Только в 2025 году зафиксировано свыше 150 тысяч нарушений, связанных с неиспользованием ремней, и более 42 тысяч — с неправильной перевозкой детей. Многие нарушители попадаются повторно, что говорит о неэффективности существующих мер вроде предупреждений.

Из-за сложности контроля и невозможности автоматической фиксации таких нарушений МВД предлагает изменить административное законодательство: исключить эти правонарушения из перечня, по которому можно ограничиться предупреждением.

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