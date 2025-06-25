Белоруска хотела получить дубликат свидетельства о рождении сына, но ей отказали 25.06.2025, 12:39

В чем причина.

Жительница Гомеля обратилась в редакцию городского журнала «Белка» с вопросом: можно ли получить в загсе дубликат свидетельства о рождении 24-летнего сына, если он проживает за границей и не может сделать это лично. Женщине отказали, сославшись на закон о персональных данных.

В Советском загсе Гомеля журналистам пояснили, что такие действия с недавнего времени соответствуют нормам законодательства. С 1 января 2025 года дубликаты свидетельств о рождении могут получить только:

сам человек, на которого оформлен документ;

родители, опекуны или попечители — но только если ребенку нет 18 лет;

опекуны недееспособных лиц.

Если человек совершеннолетний, получить повторное свидетельство за него можно только по нотариальной доверенности.

Для оформления дубликата нужно предоставить заявление, паспорт, подтверждение оплаты госпошлины (в размере одной базовой величины), а также документы об изменении фамилии или других данных — если такие имеются.

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