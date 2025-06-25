Как наши предки развили язык? 25.06.2025, 12:41

Одна из возможных причин не связана с коммуникацией.

Почему наши предки развили язык — один из самых уникальных человеческих навыков? Несмотря на множество исследований, точного ответа на этот вопрос пока нет. И, что удивительно, одна из возможных причин может вовсе не быть связана с коммуникацией, пишет NewScientist (перевод — сайт Charter97.org).

Другие животные умеют выражать желания с помощью звуков, но только люди создали сложную систему грамматики и словарного запаса, позволяющую общаться предельно точно. Исследователи считают, что именно язык выделяет нас как вид.

Психолог Шимон Эдельман из Корнеллского университета предполагает, что язык возник около 1,7 миллиона лет назад вместе с появлением сложных каменных орудий. По его теории, новички в ремесле нуждались в наставлениях экспертов, а место изготовления орудий становилось своего рода классной комнатой. Язык мог появиться как средство обучения, ведь и язык, и изготовление инструментов требуют упорядочивания мыслей в строгую последовательность.

Однако эксперимент 2014 года показал, что устное обучение не обязательно для создания сложных орудий. Исследователь Шелби Патт отмечает, что важно не само общение, а способность структурировать и удерживать мысли — навык, связанный с развитием памяти.

Другие ученые, включая Ноама Хомского, считают, что язык возник не ради общения с другими, а чтобы помочь человеку «разговаривать» с самим собой и лучше организовывать мысли. По этой версии, язык появился примерно 70 тысяч лет назад благодаря случайной генетической мутации, изменившей работу мозга.

Вопрос о происхождении языка остается открытым. Возможно, его возникновение — это результат не только эволюционных процессов, но и удачи.

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