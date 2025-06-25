Пашинян заявил о срыве госпереворота в Армении 25.06.2025, 12:42

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Никол Пашинян

В нем есть российский след.

В Армении силовики помешали «захватить власть» участникам пророссийского движения «Священная борьба» во главе с архиепископом Армянской апостольской церкви Багратом Галстаняном, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, «сотрудники правоохранительных органов сорвали масштабный и коварный план криминального олигархического духовенства по дестабилизации республики», целью которого был госпереворот, пишет The Moscow Times.

Пашинян сослался на сообщение Следственного комитета, где говорится, что участники движения готовили план по захвату власти с ноября 2024 года. С этой целью они решили сформировать 200-250 ударных групп по 25 человек, в основном из бывших военных и полицейских, а также приобрели взрывные устройства и другие инструменты «для совершения терактов», утверждает СК. По данным ведомства, заговорщики планировали парализовать движение транспорта с помощью автомобильных аварий, взрывов и поджогов, организовать массовые отключения электроэнергии и интернета, обстреливать здания и предпринимать другие действия, угрожающие жизни и здоровью граждан.

СК добавил, что с января 2025 года членам группы удалось завербовать более 1000 человек, купить «тысячи» зажигательных устройств, раздобыть карту Еревана для определения основных мест планирования диверсий, получить данные о расположении светофоров, разветвителей электропроводов и интернет-кабелей. При этом руководители группы использовали психологические и пропагандистские приемы, оставляя выполнение основных действий «авантюристам», отметили в СК.

По данным Civic, стратегия движения включала в себя участие бывших президентов страны и российских компаний. В среду сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали Галстаняна. Утром в домах у архиепископа и ряда его сторонников прошли обыски. Также были задержаны полковник запаса Мигран Махсудян и представитель общественной организации «Зов сыновей» Ара Ростомян.

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