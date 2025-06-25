«С третьего раза разглядела цены» 25.06.2025, 12:59

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Известная в Беларуси продуктовая сеть рассказала о скидках — их никто не заметил.

Сеть продуктовых магазинов «Соседи» рассказала в Instagram о скидках, которые действуют до 1 июля. Прорекламировать акцию решили необычным образом, задействовав сотрудников, которые наполнили ролик явно недвусмысленными намеками. И хотя к такому продвижению есть вопросы, бóльшая часть женщин в комментариях, похоже, остались в восторге, пишет «Зеркало».

В ролике, опубликованном торговой сетью, несколько сотрудников по очереди демонстрируют товары со сниженными ценами. При этом они двигаются так, словно пытаются соблазнить людей по ту сторону экрана: приседают, медленно вставая, гладят себя руками по телу или медленно «раздевают» дыню от упаковки.

«Цены, на которые хочется смотреть», — пояснила происходящее сама торговая сеть.

Всего за сутки после публикации видео набрало около 125 тысяч просмотров и более полусотни комментариев. Это в десятки раз больше, чем на других постах в Instagram «Соседей».

В комментариях активничают в основном женщины. Но были и мужские отзывы.

«С третьего или четвертого раза разглядела цены только. Запали в душу розовые тапки».

«Сколько сетка для дыньки стоит?»

«Кто-то цены запомнил?»

«А где конкретно находится этот магазин?»

«Я пришла в «Соседи», а там эти товары просто лежат на полках. Никакие мужчины их так мне не продают! Обман».

«Реклама крутая, парни молодцы, премию заслужили».

Стоит отметить, что были и те, кому ролик не понравился. «Что-то не торкнуло», «Мне одной хочется это развидеть?», «Кринжатина», «Не понимаю, чем все восторгаются», — встречались и такие комментарии.

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