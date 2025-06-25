Появились подробности нападения белоруса на ребенка в Шереметьево 1 25.06.2025, 13:10

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Он выпил три бутылки виски и употребил наркотик.

Белорус, бросивший двухлетнего ребенка с высоты своего роста в Шереметьево, перед нападением употребил каирский гашиш и три бутылки виски, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, мужчина работал в Каире месяц — монтировал металлоконструкции на объекте. По окончании проекта улетел домой — к жене и двум маленьким детям. В аэропорту он употребил гашиш и выпил три бутылки виски.

По словам белоруса, на родине он ранее был судим за оборот наркотиков.

Белорусу предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двухлетнего ребенка из хулиганских побуждений). Санкция статьи предусматривает от восьми до двадцати лет колонии либо пожизненное заключение.

Глава СК России поставил ход расследования этого уголовного дела на контроль.

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