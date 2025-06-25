Рогозин обиделся из-за шутки о нем в КВН 7 25.06.2025, 13:08

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Дмитрий Рогозин

Экс-глава «Роскосмоса» пообещал отправить участников команды на войну.

Сенатор РФ, представитель от так называемой исполнительной власти Запорожской области, которую Россия считает своей территорией, и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обиделся на шутку в КВН и пообещал отправить «юмористов» на войну.

Как пишет The Insider, шутка, которая не понравилась Рогозину, звучала так:

— Командир, я остаюсь, у меня тут девушка появилась.

— Парень, ты чего, космос на телку не меняют!

— Это кто сказал?

— Это было в докторской Рогозина.

«К какому военкомату приписаны эти два юмориста, мне уже сообщили. Сейчас устанавливаем то бесталанное чмо, которое им такие тексты пишет. Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора. Да и противник у нас «с огоньком», как говорится. Так что вместо унылого говна, в который превратился КВН, мы им дадим настоящие КВНы — ударные дроны «Князь Вандал Новгородский», довезем до переднего края и пожелаем боевой удачи. А когда вернутся, вместе посмеемся над их неудачной, несмешной и пошлой шуткой в эфире Первого канала», — отреагировал Рогозин.

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