Си Цзиньпин использовал Лукашенко 25.06.2025, 13:22

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Глава КНР скрывает свою болезнь?

История с подоплекой странного визита Лукашенко к Си Цзиньпину продолжает получать свои подтверждения. Си не может полететь в Бразилию на саммит БРИКС. Официально – из-за сложного графика. Однако все всё понимают. Раньше не пропускал. Лукашенко использовали для картинки здорового лидера.

Путин летит в гости к Лукашенко. Помимо дел ЕАЭС, будет еще и двусторонний формат. Диктатору интересно в очередной раз продать «верность и отказ от углубления сотрудничества с США». Однако этот товар вряд ли интересен Кремлю. Там прекрасно знают, что у режимно-американской сделки очень строгие рамки, которые не предусматривают серьезного дрейфа в сторону от России, а, значит, можно не беспокоиться. В парадигме американской политики диктаторы все еще умирают сами, если слишком не нарываются. Лукашенко еще очень далеко до рахбара.

Разговор будет сложный, но денег опять не будет. Ядерное оружие, «Орешник», военное производство на территории Беларуси теперь очевидно лишены эфемерного зонтика, а ПВО не защитит. Так что не интересно.

По треку с США, однако, сложно будет остановиться без потерь. Даже для сохранения уровня контактов нужно будет выпускать новые партии политических заключенных, что является на сегодняшний момент единственным приятным бонусом в сложившейся ситуации. Но не для режима. Режим никому не нужен.

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