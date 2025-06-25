Заменят ли «суперзалы» обычные больницы? 25.06.2025, 13:30

Фитнес-клубы предлагают целостный подход к здоровью.

В США элитные фитнес-клубы начали предлагать не только тренировки, но и полный комплекс медицинских услуг, пишет журнал Men’s Health (перевод — сайт Charter97.org).

За фиксированную сумму в год клиенты получают не только тренировки, но и доступ к медицинским специалистам, анализам, нутрициологам, физиотерапии и программам восстановления — все под одной крышей.

Одна из программ предлагает персональные консультации, альтернативную терапию и мониторинг биомаркеров через приложение. Есть успешные случаи лечения остеопороза, врачам удается улучшить показатели холестерина, глюкозы и гормонов, помочь похудеть и укрепить кости благодаря комплексной программе, включающей диету, диагностику и тренировочный план.

Некоторые работают с персональными тренерами, нутрициологами и коучами по сну, используют гаджеты для отслеживания состояния организма, придерживаются индивидуальных диет и минимизируют прием добавок.

Такие «суперзалы» предлагают целостный подход к здоровью, интегрируя медицину, технологии и фитнес. Это дорого и пока доступно немногим, но, как отмечают эксперты, подобная модель может стать будущим здравоохранения — с акцентом на профилактику, а не лечение.

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