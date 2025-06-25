закрыть
25 июня 2025, среда, 13:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Заменят ли «суперзалы» обычные больницы?

  • 25.06.2025, 13:30
Заменят ли «суперзалы» обычные больницы?

Фитнес-клубы предлагают целостный подход к здоровью.

В США элитные фитнес-клубы начали предлагать не только тренировки, но и полный комплекс медицинских услуг, пишет журнал Men’s Health (перевод — сайт Charter97.org).

За фиксированную сумму в год клиенты получают не только тренировки, но и доступ к медицинским специалистам, анализам, нутрициологам, физиотерапии и программам восстановления — все под одной крышей.

Одна из программ предлагает персональные консультации, альтернативную терапию и мониторинг биомаркеров через приложение.  Есть успешные случаи лечения остеопороза, врачам удается улучшить показатели холестерина, глюкозы и гормонов, помочь похудеть и укрепить кости благодаря комплексной программе, включающей диету, диагностику и тренировочный план.

Некоторые работают с персональными тренерами, нутрициологами и коучами по сну, используют гаджеты для отслеживания состояния организма, придерживаются индивидуальных диет и минимизируют прием добавок.

Такие «суперзалы» предлагают целостный подход к здоровью, интегрируя медицину, технологии и фитнес. Это дорого и пока доступно немногим, но, как отмечают эксперты, подобная модель может стать будущим здравоохранения — с акцентом на профилактику, а не лечение.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина