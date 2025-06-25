закрыть
25 июня 2025, среда, 14:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Блестящая операция: ВСУ разнесли грузовой поезд оккупантов возле Токмака

2
  • 25.06.2025, 13:39
  • 4,026
Блестящая операция: ВСУ разнесли грузовой поезд оккупантов возле Токмака

Нанесен сокрушительный удар по вражеской логистике.

На оккупированной территории Запорожской области возле города Токмак Силы обороны Украины атаковали грузовой поезд россиян.

Он перевозил топливо и контейнеры. Об этом сообщил руководитель общественной организации «Центр изучения оккупации» Петр Андрющенко.

«Сейчас начинается «боулинг» — кто больше выбьет вагонов. Грузовой поезд 40+ вагонов. Здесь все, и цистерны, и контейнеры судя по всему. Сегодня будет хороших фото и видео пруфов, но позже», — написал он.

Петр Андрющенко отметил, что атака произошла в 11:15 утра, и Силы обороны совместной операцией с первого удара остановили поезд, разрезав его пополам. По вражескому поезду отработали Силы обороны Юга, в частности, это был сокрушительный удар по вражеской логистике.

«Блестящая операция. P.S. пруфы есть. Место на карте максимально точное. Но пока вопрос безопасности — подождите. Все будет. Вам точно понравится. Поверьте. Потому что это просто экстаз», — резюмировал Петр Андрющенко.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина