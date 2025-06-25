Блестящая операция: ВСУ разнесли грузовой поезд оккупантов возле Токмака 2 25.06.2025, 13:39

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Нанесен сокрушительный удар по вражеской логистике.

На оккупированной территории Запорожской области возле города Токмак Силы обороны Украины атаковали грузовой поезд россиян.

Он перевозил топливо и контейнеры. Об этом сообщил руководитель общественной организации «Центр изучения оккупации» Петр Андрющенко.

«Сейчас начинается «боулинг» — кто больше выбьет вагонов. Грузовой поезд 40+ вагонов. Здесь все, и цистерны, и контейнеры судя по всему. Сегодня будет хороших фото и видео пруфов, но позже», — написал он.

Петр Андрющенко отметил, что атака произошла в 11:15 утра, и Силы обороны совместной операцией с первого удара остановили поезд, разрезав его пополам. По вражескому поезду отработали Силы обороны Юга, в частности, это был сокрушительный удар по вражеской логистике.

«Блестящая операция. P.S. пруфы есть. Место на карте максимально точное. Но пока вопрос безопасности — подождите. Все будет. Вам точно понравится. Поверьте. Потому что это просто экстаз», — резюмировал Петр Андрющенко.

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