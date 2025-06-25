На границе с ЕС скопилось более 2000 авто 25.06.2025, 13:53

На каком КПП самые большие очереди?

В Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что по состоянию на утро 25 июня более 3700 транспортных средств ожидают въезда из РБ в страны Евросоюза. Так, на границе скопилось 1575 грузовиков и 2095 легковых автомобилей.

Сложнее всего обстоит ситуация на литовском направлении. Через пункт пропуска Мядининкай (белорусский Каменный Лог) за сутки прошли лишь 13% большегрузов от нормы. Немногим лучше ситуация на другом литовском КПП – Шальчининкай (Бенякони), где на территорию Литвы проследовало 36% фур.

На польском направлении пункт Кукурыки (Козловичи) принял 53% грузового транспорта, а на латвийской границе в Патерниеках (Григоровщина) пограничники пропустили 43% грузовиков от среднесуточной нормы. Здесь в очереди по-прежнему стоят 445 фур.

Очередь из легковых автомобилей сохраняется на въезде в Польшу через Тересполь (Брест), где польские службы приняли лишь 36% машин от нормы. На литовском КПП Шальчининкай (Бенякони) ситуация несколько лучше – сюда въехал 71% легкового транспорта.

Кроме того, сегодня, 25 июня, в польском пункте пропуска Тересполь в течение дня будут ремонтировать дорожное покрытие. В связи с этим организовано реверсивное движение.

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