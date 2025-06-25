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Житель Бешенковичей пытался продать ушастого совенка

  • 25.06.2025, 13:59
Житель Бешенковичей пытался продать ушастого совенка

Вмешалась охрана природы.

В Бешенковичах около парка прохожие нашли совенка. Тем временем его брата или сестру пытались продать через интернет. Неудавшегося продавца нашли, на него составили протокол, сообщили в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В Бешенковичскую инспекцию природоохраны дважды звонили жители райцентра. Они рассказали, что у спортшколы недалеко от центрального парка нашли совенка, а в группе одной из соцсетей кто-то выложил объявление о его продаже.

«Как выяснилось позже, птенцов оказалось двое. Просто одного забрал к себе житель Бешенковичей и выложил объявление, а второй остался в парке, где его обнаружили бдительные жители», — сообщили в природоохране.

У предприимчивого мужчины забрали птенца ушастой совы. Птицу вместе с явным родственником вернули в центральный парк. Там, как утверждают специалисты, «их уже ждала обеспокоенная мать».

«Взрослая особь ушастой совы нашла своих деток, и теперь пернатая семья вновь воссоединилась», — сообщили в природоохране.

На жителя Бешенковичей составили протокол за нарушение правил отлова диких животных (ч. 3 ст. 16.23 КоАП) — ему грозит штраф до 840 рублей (20 базовых величин).

Природоохрана напомнила, что самостоятельное изъятие диких животных из природы запрещено законом. Если вы вдруг обнаружили зверя в опасном положении, то можно позвонить в любую экстренную службу.

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