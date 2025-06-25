Bloomberg: Новая нефтяная геополитика 25.06.2025, 14:04

США стали крупнейшим производителем нефти в мире.

Последние события на Ближнем Востоке, включая авиаудары США по Ирану, подчеркнули, как изменилась роль нефти в мировой политике. Америка, став крупнейшим производителем нефти благодаря сланцевому буму, чувствует себя увереннее в регионе, ранее критически важном для ее энергетической безопасности, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Удар по третьему крупнейшему поставщику нефти на Ближнем Востоке практически не вызвал всплеска цен. Напротив, после кратковременного роста стоимость Brent снова снизилась до уровня, зафиксированного до израильской операции 13 июня. Хотя дальнейшее обострение возможно, Вашингтон пока не столкнулся с серьезными экономическими последствиями.

Президент США Дональд Трамп, осознавая риски, даже допустил возможность того, что Китай сможет покупать иранскую нефть, несмотря на санкции. Это подчеркивает стремление контролировать цены на топливо, особенно в преддверии выборов.

Тем временем Иран вновь воздержался от блокировки Ормузского пролива — жизненно важной артерии для поставок нефти из Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака. Эр-Рияд сумел сохранить дистанцию, избежав втягивания в конфликт и сохранив хрупкое дипломатическое сближение с Тегераном.

Однако, как показал кризис, прежние времена, когда геополитические потрясения приносили нефтедобытчикам миллиарды, могут уходить в прошлое.

Параллельно Трамп продолжает влиять на глобальную повестку: НАТО хвалит его за рост оборонных расходов союзников, ЕС готовит ответные тарифы, а мир следит за его следующими шагами в экономике и международной политике.

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