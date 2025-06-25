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«Приезжают в наш чистый район заработать — почему нельзя уважать нашу землю?»

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  • 25.06.2025, 14:17
«Приезжают в наш чистый район заработать — почему нельзя уважать нашу землю?»

Белорус показал, что оставили после себя любители клубники.

Житель Лунинецкого района Брестской области показал, в каком виде оставили после себя оставилиобочину у агрогородка Межлесье любители клубники, приехавшие сюда в минувшие выходные закупиться ягодой у местных фермеров. Ролик в TikTok за пару дней собрал больше 100 тысяч просмотров, вызвал бурные обсуждения в комментариях и уже получил продолжение, пишет «Телеграф».

Автор видео наглядно продемонстрировал, сколько мусора оставили после себя те, кто приехал на закупку клубникой к фермерам Брестчины. Чаще всего речь идёт об оптовых закупках, хотя встречаются среди покупателей и те, кто приезжает сюда затариться клубникой для себя — на закатки, да и просто отъесться ягодой, ведь цена здесь неизменно ниже, чем на рынках и в магазинах крупных городах.

«Приезжают в наш чистый район заработать денег (хороших денег) — почему нельзя уважать нашу землю?» — задался вопросом автор видео, показав оставленные на обочинах дороги картонки, обрывки бумаги и даже пластиковые ящики, в которых обычно продают оптом клубнику.

@morozik_by

♬ оригинальный звук - Morozov Dmitry

В комментариях под роликом многих зрителей возмутило такое поведение покупателей. Многие посетовали на то, что увиденное «бросает тень» на репутацию «чистоплотных белорусов».

«Это те, что орут, что не мусорят», — отметил один из комментаторов.

Среди комментаторов оказали жители других деревень, где также торгуют клубникой в высокий сезон. По их словам, там после массовых закупок приезжих наблюдается аналогичная картина с кучами мусора.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту оставивших после себя мусор людей.

«Пусть выделяют площадку для закупки, а то закрыли рынок без предупреждения и выгнали на дорогу», — пожаловался один из зрителей, явно знакомый с обстоятельствами, в которых в этом году приходится работать местным фермерам. Другой пожаловался на отсутствие мусорных урн.

В ответ на это другие комментаторы ответили, что ни первый, ни второй факт не даёт основание людям мусорить, где попало, поэтому зрители предложили радикальное решение.

«Да одного взять, штраф влупить — порядок будет в дальнейшем», — высказался один из них.

Впрочем, уже на следующий день автор ролика показал, что навести порядок удалось без всяких штрафов — уже следующим утром загаженные обочины оказались убранными. Впрочем, чьими силами был наведён порядок — не уточняется.

@morozik_by

Ну вот ! Чистый и красивый !

♬ оригинальный звук - Morozov Dmitry

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