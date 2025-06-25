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Белорусское сухое молоко попало в продуктовые карточки на Кубе

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  • 25.06.2025, 14:36
Белорусское сухое молоко попало в продуктовые карточки на Кубе

Об этом Лукашенко рассказал кубинский президент.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с Лукашенко сообщил, что поставляемое из Беларуси сухое молоко на Кубе распределяется по карточной системе. Он отметил, что торговля между двумя странами осуществляется в основном в рамках соглашения о встречных поставках.

Согласно этому соглашению, Беларусь экспортирует на Кубу сельскохозяйственную технику и другие товары, а в ответ получает фармацевтическую продукцию.

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