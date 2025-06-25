Белорусы стали больше болеть 1 25.06.2025, 14:46

На каждого белоруса приходится в год почти по одной болезни.

Заболеваемость в Беларуси вновь вернулась к росту после двух лет снижения. По данным Белстата, в 2024 году в стране на каждые 100 тыс. населения было зарегистрировано 94,9 тыс. новых заболеваний. То есть на каждого белоруса приходится в год почти по одной болезни, впервые установленной врачом, пишет «Белорусы и рынок».

Годом ранее заболеваемость была ниже – 94,1 тыс. на 100 тыс. жителей. Пик за доступную историю наблюдений пришелся на 2021 год, период пандемии – 105,7 тыс. заболеваний. После чего начался быстрый спад.

Падение заболеваемости, которое мы наблюдали два прошлых года, происходило за счет снижения инфекционных заболеваний, что логично в период завершения пандемии. Их падение продолжается и в 2024 году. Однако общая заболеваемость теперь вернулась к росту – за счет неинфекционных болезней.

Частично увеличение частоты неинфекционных болезней объясняется статистическими искажениями – в период пандемии их диагностировали реже, так как врачи были заняты более срочной проблемой. Теперь отложенные диагнозы идут в рост. Однако заболеваемость по основным недугам уже значительно превосходит даже допандемийные значения.

Например, новообразований теперь приходится по 2 тыс. новых случаев на каждые 100 тыс. белорусов. До пандемии было 1,6 тыс. Похожая картина – по эндокринным, ортопедическим и другим заболеваниям.

Противоположная тенденция наблюдается лишь в области психических расстройств – их стало меньше, чем до 2020 года: 1,2 тыс. против 1,4 тыс. При этом диагностика заболеваний психики снижалась и ранее – с 2015 года, когда на каждые 100 тыс. белорусов приходилось 1,6 тыс. расстройств.

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