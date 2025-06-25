FT: Украина и Совет Европы приблизились к военному трибуналу для Путина 25.06.2025, 14:53

Ключевой документ может быть подписан уже сегодня.

Украина создаст военный суд совместно с Советом Европы. Как сообщает Financial Times, Украина и Совет Европы готовятся подписать историческое соглашение о создании специального международного трибунала.

Его цель — преследование высокопоставленных российских чиновников, включая Путина, за развязывание полномасштабной войны против Украины, военные зверства российских солдат и массовые нарушения международного гуманитарного права.

Ожидается, что сегодня президент Владимир Зеленский подпишет документ с Аланом Берсе, главой Совета Европы по правам человека. Этот орган, базирующийся в Страсбурге, исключил Россию из своих рядов вскоре после начала вторжения.

На скамье подсудимых весь путинский режим

«Все будут привлечены к ответственности, включая президента, премьер-министра, министра иностранных дел и других высокопоставленных чиновников. Это крайне важно для восстановления международного правопорядка», — заявила заместитель премьер-министра Украины Ольга Стефанишина в интервью FT.

Совет Европы подтвердил, что трибунал будет обладать полномочиями возбуждать дела против действующих глав государств, однако аресты и судебные процессы начнутся только после их ухода с постов.

Тем не менее, уже сейчас в суде начнется сбор доказательств, на основе которых позже могут быть выданы ордера.

Зарегистрировано более 34 000 эпизодов

В специальном реестре ущерба, созданном при поддержке Совета Европы, уже собрано более 34 000 свидетельств преступлений: от гибели мирных жителей до разрушений гражданской инфраструктуры, пыток, сексуального насилия и принудительного перемещения населения. Все эти материалы могут лечь в основу будущих обвинений.

Бомбежки, грабежи, изнасилования — все это подлежит суду

Россия за время вторжения в Украину систематически наносила удары по гражданским объектам: жилым кварталам, школам, больницам, энергетической инфраструктуре.

Наряду с этим фиксировались массовые казни, грабежи, случаи сексуального насилия и пыток на оккупированных территориях. Эти действия квалифицируются как военные преступления и преступления против человечности.

От Гитлера до Милошевича — теперь Путин

Создание специального трибунала может стать одним из самых громких судебных процессов XXI века. Мировая практика знает немало примеров, когда лидеры государств оказывались на скамье подсудимых.

От Нюрнбергского процесса против нацистских преступников до суда над Слободаном Милошевичем, который известен геноцидом в Югославии. Теперь очередь Путина и его режима.

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