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18-летний белорусский шахматист выиграл престижный онлайн-турнир

  • 25.06.2025, 14:59
18-летний белорусский шахматист выиграл престижный онлайн-турнир

Денис Лазавик набрал 10 очков из 11 возможных.

Белорусский гроссмейстер Денис Лазавик одержал очередную победу на престижном онлайн-турнире «Титульный вторник».

Соревнование проводится еженедельно на крупнейшей шахматной платформе Chess и традиционно собирает многих сильнейших гроссмейстеров мира. Главный приз — 1000 долларов США — достается победителю.

Для 18-летнего Лазавика это уже четвертый триумф в 2025 году. В 2024 он побеждал четыре раза, по разу — в 2023-м, 2022-м и 2021-м. Таким образом, нынешняя победа стала для него одиннадцатой в карьере на «Титульных вторниках».

На этот раз белорус набрал 10 очков из 11 возможных. Сразу шесть гроссмейстеров отстали на один балл. Лазавик сыграл вничью с двумя звездными соперниками — экс-претендентом на шахматную корону Фабиано Каруаной и чемпионом мира-2025 по рапиду, россиянином Володаром Мурзиным.

Уверенное выступление вновь подтвердило статус Лазавика как одного из самых стабильных и опасных блиц-игроков в мире в онлайн-формате.

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