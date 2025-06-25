18-летний белорусский шахматист выиграл престижный онлайн-турнир
- 25.06.2025, 14:59
Денис Лазавик набрал 10 очков из 11 возможных.
Белорусский гроссмейстер Денис Лазавик одержал очередную победу на престижном онлайн-турнире «Титульный вторник».
Соревнование проводится еженедельно на крупнейшей шахматной платформе Chess и традиционно собирает многих сильнейших гроссмейстеров мира. Главный приз — 1000 долларов США — достается победителю.
Для 18-летнего Лазавика это уже четвертый триумф в 2025 году. В 2024 он побеждал четыре раза, по разу — в 2023-м, 2022-м и 2021-м. Таким образом, нынешняя победа стала для него одиннадцатой в карьере на «Титульных вторниках».
На этот раз белорус набрал 10 очков из 11 возможных. Сразу шесть гроссмейстеров отстали на один балл. Лазавик сыграл вничью с двумя звездными соперниками — экс-претендентом на шахматную корону Фабиано Каруаной и чемпионом мира-2025 по рапиду, россиянином Володаром Мурзиным.
Уверенное выступление вновь подтвердило статус Лазавика как одного из самых стабильных и опасных блиц-игроков в мире в онлайн-формате.