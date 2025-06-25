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В офисе разработчика «Мира танков» произошло массовое отравление

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  • 25.06.2025, 15:15
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В офисе разработчика «Мира танков» произошло массовое отравление

Пострадали 150 человек.

В конце прошлой недели после обеда в офисе массово отравились сотрудники «Гейм Стрим». Об этом «Зеркалу» сообщили несколько не связанных между собой источников. Напомним, «Гейм Стрим» — минский филиал «Лесты», разработчика игры «Мир танков».

Сотрудник «Гейм Стрим» Алексей в конце прошлой недели в офисе не был. Говорит, что о случившемся узнал от коллег. Те рассказали, что после обедов в офисе (предположительно, 19 и 20 июня) «около 150 человек почувствовали себя плохо», многие даже попали в больницу.

— Несколько моих знакомых коллег вызывали себе скорую, так как даже не могли ходить от боли от отравления. Много кто до сих пор на больничных, — говорит он.

Обедами сотрудников обеспечивает отдельный подрядчик, объясняет Алексей. Что за он, мужчина не знает.

— Он обслуживает столовую, привозит еду, — говорит собеседник. — На их стороне, вероятно, что-то пошло не так. Понятно, что мои коллеги, обнимающиеся с «белым другом», совсем не счастливы от произошедшего, но такое бывает.

Как сообщил еще один источник «Зеркала», причиной отравления, по предварительной информации, могла быть бактерия сальмонелла, которая оказалась в еде. Она вызывает сальмонеллез — острое инфекционное заболевание, для которого характерны резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота и иногда рвота.

Официально компания не комментировала случившееся. Журналистка «Зеркала» позвонила в приемную «Гейм Стрим» как родственница одного из сотрудников. Там подтвердили информацию об отравлении.

— К сожалению, мы сами пока не в курсе, нам не говорят, что явилось причиной, — рассказала сотрудница приемной. — Я точно не могу сказать, но, предположительно, это еда.

Как объяснила женщина, сейчас в произошедшем разбирается Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Он же и ведет проверку. Результатов ее пока нет.

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