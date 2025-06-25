Марк Рютте: Сегодня в НАТО грядет большой прорыв 2 25.06.2025, 15:28

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Марк Рютте

Фото: Getty Images

Генсек Альянса раскрыл детали.

Лидеры НАТО на саммите сегодня примут решение об увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП.

Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте во время встречи с лидером США Дональдом Трампом, передает «Укринформ».

«Теперь наступает большой прорыв. Сегодня мы примем решение перейти к 5%. Мы должны защитить себя от наших противников, но также потому, что это справедливо - уравнять расходы с Соединенными Штатами. С этими 5% европейцы и канадцы уравняют свои оборонные расходы с США», - подчеркнул он.

Рютте заявил, что без Трампа увеличение этих оборонных расходов союзниками по НАТО не произошло бы.

Генсек отметил, что сейчас только 7 стран-членов НАТО не достигли цели в 2% оборонных расходов, но в этом году они обязались это сделать.

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