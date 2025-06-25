«Полкабана купили практически за эту сумму»3
- 25.06.2025, 15:31
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Белоруска рассказала, сколько потратила на овощи на рынке.
В TikTok активно обсуждают видео белоруски, которая потратила 300 рублей на покупку овощей, ягод и зелени на рынке в Таборах под Минском. Она показала свой «урожай», который, по мнению части пользователей, стоит слишком дорого, пишет «Зеркало».
По словам девушки, за 300 рублей ей удалось купить 7,5 кг молодой картошки, 2 кг сладкого перца, 1,5 кг коктейльных помидоров, 1 кг репчатого лука и три небольшие красные луковицы, два баклажана, 4,5 кг огурцов, 6,5 кг черешни, 4,5 кг клубники, лимон, набор свежей зелени (базилик, кинза, укроп, петрушка, рукола, зеленый лук), две цукини и дыню.
@alina2kota Много это или мало? #фрукты#овощи#цены#распаковка#таборы#черешня#клабника ♬ оригинальный звук - Алина Сушкевич
Пользователи разделились во мнениях: одни поражаются, как ей удалось купить столько за такую сумму — особенно в условиях роста цен, другие считают, что это очень дорого:
«У меня знакомые полкабана купили практически за эту сумму и будут есть мясо полгода, а тут травы на 300 рублей».
«Все зависит от зарплаты. Если зарплата 100 00, то отлично, если 2000, то дорого».
«С моей зарплатой в 700 рублей это очень дорого. Да и с любой зарплатой это дорого. По сути ничего особо и не купили».
«Если это реальная закупка, то супервыгодно. Нормальной семье хватит на неделю точно».
«Я купил в Гомеле на рынке почти все то же, только в два раза дороже».
«Было бы интересно увидеть чек, а то впечатление, что просто фотошопит».
«Главное, чтобы все свежее — в сезон это реально вкусно и полезно».
«Теперь все поедут в Таборы закупаться — будут очереди километры!»