Страны НАТО взяли обязательство помогать ВСУ за счет оборонных расходов 2 25.06.2025, 15:48

Об этом говорится в декларации саммита.

Государства-члены Североатлантического альянса, включая США и Венгрию, согласились, что помощь Украине в войне против РФ будет частью их вклада в евроатлантическую безопасность.

Об этом говорится в декларации саммита, сообщает «Европейская правда».

Ключевой элемент, вокруг которого сформировано решение саммита – это увеличение оборонных расходов союзников до 5% от ВВП.

В то же время члены НАТО согласились, что помощь ВСУ будет засчитана как часть оборонных расходов.

«Союзники подтверждают неизменность своих суверенных обязательств оказывать поддержку Украине, безопасность которой является вкладом в нашу безопасность, и с этой целью будут включать свои прямые пожертвования на оборону Украины и взносы в ее оборонную промышленность в подсчет собственных расходов на оборону», – говорится в документе.

Необходимо заметить, что решение принято консенсусом, поэтому его поддержали все государства-члены, включая США и Венгрию.

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