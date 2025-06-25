Стало известно, где в Минске отключат горячую воду в июле 25.06.2025, 16:32

Список адресов очень длинный.

Профилактические ремонтные работы на теплоисточниках и в теплосетях Минска продолжаются, сообщает «Точка».

Стало известно, по каким адресам будет отсутствовать горячая вода в июле. Возникает чувство, что пол Минска останется без «тепленькой».

Работы ведутся ежегодно в рамках подготовки к будущему отопительному сезону и профилактики аварий и поломок.

Графики июльских отключений опубликовали на своих сайтах два ответственных за это в столице предприятия – Минскэнерго и «Минсккоммунтеплосеть».

На праздник Независимости столица не останется без горячей воды. Отключать начнут после.

Как быстро проверить дату отключения?

Подсказываем, как это сделать проще всего. Чтобы узнать, есть ли в списке ваш адрес, воспользуйтесь простым способом. Запустите поиск по странице сочетанием клавиш Ctr+F, для пользователей Mac – нажмите Cmd+F и введите название улицы.

На мобильных устройствах тоже можно воспользоваться быстрым поиском своего браузера. Например, на Android достаточно нажать на три точки в верхнем правом углу и затем выбрать пункт «Найти на странице».

С 7 по 20 июля отключат ГВС по адресам:

ул. 50 лет Победы, 20, 22

аг. Ждановичи ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» лечебно-диагностический корпус, хозяйственный блок, патологоанатомический корпус

ул. Алибегова, 3, 5, 5а, 7

ул. Беляева, 3, 4, 9, 10, 21, 25

ул. Водолажского, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а

пр. Газеты "Звязда", 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19в, 21, 23, 31, 33

пр. Газеты "Правда", 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 14/2, 14/3, 16, 20, 20а, 22, 24, 25, 26/1, 26/2, 27, 30, 32, 34, 38, 40/1, 40/2, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56/2, 58/2, 60/2, 64/2

ул. Героев 120-ой дивизии, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 27а, 29, 33, 48

ул. Голубева, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16/1, 17, 19, 21

ул. Гвишиани, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

пр. Дзержинского, 69/1, 69/2, 71, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 79а, 80, 81, 83, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/15, 83/18, 85, 87, 90, 91, 92, 94, 100, 104, 106

ул. Корженевского, 1а

пр. Любимова, 4, 6, 8

пр. Независимости, 186, 196, 198, 202/1, 202/2

ул. Основателей, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21

ул. Пономарева, 1, 1а, 2, 3, 3б, 4а, 5, 6, 7, 9а, 11, 11б, 12, 13

ул. Почтовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

ул. Рогачевская, 1а, 10, 10а, 10б, 10в, 10д

ул. Садовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

ул. Семашко, 1, 3, 4е, 4д, 4в, 5, 6, 7, 8, 8/5, 9, 10, 10а, 11, 11/1, 11/2, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 15а, 17, 25а, 33, 35а, 35б

ул. Стариновская, 3, 5, 7, 11, 13, 15 ,17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37

ул. Томская, 65/1, 65/2.

В период с 8 по 21 июля работы будут проводиться по улицам:

ул. Авангардная, 42, 46, 48а, 52, 52а, 54, 58, 59, 60, 61/1, 61/2, 61/3

ул. Алтайская, 64/1, 3, 4, 5, 66а, 78/2, 78/3, 90/1, 102/1, 102/2, 102/3

ул. Ангарская, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 5/3, 5/4, 5/6, 7, 9/1, 9/2, 11, 13/1, 13/2, 15б, 15в, 15/1, 17, 17б, 17а, 17в, 21

ул. Аннаева, 49, 67, 69, 84, 84/7

2-й пер. Багратиона, 17, 18а, 19, 20, 34, 42

ул. Багратиона, 55а, 56, 62, 64, 67, 69, 70, 71, 73, 73а, 85

пер. Бехтерева, 6, 7, 12

ул. Бехтерева, 5, 9, 10, 16

ул. Байкальская, 1, 3, 5, 7

ул. Ботаническая, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

ул. Бумажкова, 37

ул. Варвашени, 1, 4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 7б, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 12, 13/4, 14, 15, 16, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 22а, 22/1, 13/1, 13/2, 13/3, 15в

ул. Гаруна, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20

ул. В. Голубка, 3

ул. Днепровская, 3, 5, 7, 9, 11, 13

ул. Долгобродская, 1, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18/1, 23, 23/2, 25, 25/2, 37, 39, 39а, 41/1, 41/2, 43а, 43/1

ул. Жилуновича, 1, 2, 3, 4, 11, 11а, 15, 17

ул. Жиновича, 9, 11, 15, 17, 21

ул. Запорожская, 2, 4, 22, 24а, 28

3-й пер. Запорожский, 9

ул. Иркутская, 65а

ул. Казимировская, 3, 5, 6, 9, 11, 15, 17, 21, 21а, 27, 29, 31, 33, 35, 37

ул. Камайская, 18, 20

ул. Каменногорская, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 45, 47, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118

пер. Козлова, 1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8, 8а, 9, 9г, 10, 11, 11/1, 12, 14, 15, 16, 16а, 16б, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 25, 44, 46, 48, 50

ул. Козлова, 26, 26/8, 28, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35

ул. Колесникова, 1, 3, 3а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 45а/2, 47, 49

проезд Коллективный, 8

ул. Котовского, 2а, 9, 9а

ул. Кунцевщина, 2а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 48

ул. Лазо, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16

ул. Лещинского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31/1, 31/2, 31/3, 33/1, 33/2, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

ул. Лидская, 2, 4, 6, 8, 10, 10б, 12, 14, 16, 22, 24

ул. Лобанка, 4, 12, 14

ул. Люцинская, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

ул. Магнитная, 30, 32, 34

ул. Масюковщина, 2а

ул. Матусевича, 53, 53а, 55, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 75, 77, 79, 84, 86, 88, 90

1-й пер. Менделеева, 50/2, 50/4

ул. Менделеева, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 36

ул. Мичурина, 3, 7, 12а, 19, 21, 23, 25

ул. Молодежная, 1, 1/2, 2, 3/1, 3/2, 5

ул. Налибокская, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46

ул. Неманская, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85

ул. Нестерова, 2, 4, 6, 8, 9, 9а

Новодворский сельсовет, 40, 40/1, 40/2

ул. Огарева, 1, 3

ул. Одесская, 4, 6, 8, 14, 16, 20а, 20б, 59

ул. Омельянюка, 3, 5, 7, 15, 18, 19

ул. Орджоникидзе, 10

ул. Охотская, 117, 119

пер. Охотский, 1, 15, 17а, 17, 19, 21

пр. Партизанский, 81, 81б/3 , 81б/3 ввод №2, 83, 85, 85а, 85б, 87, 87а, 87б, 89, 89а, 89б, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 95, 95а, 95б, 95в, 104, 104а,105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112а, 113, 114, 116, 117а, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 146, 146а, 147, 148, 149

ул. Передовая, ул. 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 111, 111а, 113, 113а, 115, 115а

ул. Петруся Бровки, 21/2, 25, 30, 32, 32а, 32б, 40

ул. Пржевальского, 2

ул. Притыцкого, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109Б, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 156, 158, 158а, 160, 160б

ул. Радиальная, 17, 23

ул. Ратомская, 2, 2а, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 50, 52

ул. Ржавецкая, 45, 47, 49

ул. Седова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16

ул. Смоленская, 12, 14, 49, 49/2, 49а, 49б, 51, 52, 52а

ул. Социалистическая, 2, 2/17, 5, 7, 9, 9/1, 11, 30, 17, 26/13, 28, 30, 32

ул. Стиклево Большое, 102/5

ул. Столетова, 1, 1а

ул. Строителей, 1, 2, 4, 5а, 6, 8

1-й пер. Твердый, 5, 11

ул. Тимирязева, 122, 124, 126, 130, 132, 134

пер. Товарищеский, 2а

ул. Трудовая, 1а, 3, 5, 6, 10

ул. Украинская, 1 (2 зд.), 3

ул. Уральская, 8а, 10а

ул. Уральская, 1а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/4, 5/7, 5/9, 5/8, 5г, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 41

пер. Уральский, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

ул. Фабричная, 20

ул. Филимонова, 3, 3/2, 5/1, 7, 7а, 8, 10, 12, 13/1, 13/2, 14 (2, 3 секции)

ул. Фроликова, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 19, 21, 23, 23а, 25, 31, 31а, 41, 17, 27, 29, 29а, 33, 25а, 31/2, 45, 47, 49

ул. Центральная, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8а, 9, 11а, 25, 45 47

ул. Лизы Чайкиной, 4, 8, 11, 11а, 13, 15, 5, 5а, 7, 9, 10, 12, 14, 16

ул. Челюскинцев, 3, 5, 7, 9, 14, 71, 73

ул. Шоссейная, 7, 7а, 9, 13, 17, 17а.

В период с 9 по 22 июля не будет горячей воды у потребителей по улицам:

ул. Аранская, 1, 18

ул. Беды, 2, 4/1

ул. Белинского, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 15, 17/2, 19, 21, 11, 17/1, 17а

ул. Бельского, 24, 26

ул. Берсона, 1а, 3, 3а, 14, 16

ул. Берута, 4/2, 4/3, 4/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8, 10, 12

ул. Бирюзова, 10, 10а

ул. Бобруйская, 2а, 3, 8, 12а

ул. Вокзальная, 5, 9а, 11, 13а, 22, 26

ул. Волгоградская, 1а, 1/2, 1/3, 1/4, 2а, 3а, 3, 4а, 4/1, 5, 6а, 6, 9, 11, 12, 19а, 19б, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25а, 25б, 27, 27б, 27а, 29, 31, 31а, 33, 34, 35а, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 53а, 55, 57, 57а, 59, 61, 61а, 63, 64, 65, 65а, 67, 68, 69, 70, 86

ул. Володарского, 4, 7, 12, 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12а

ул. Восточная, 22/1, 22/2, 24, 26, 26а, 48, 28/1, 28/2, 30, 32/1, 32/2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 54а, 56, 64, 66, 68, 72, 74, 127

ул. Гебелева, 6

ул. Глебки, 2, 4, 8, 11, 12, 15а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 44, 48, 30, 30а, 40, 42

ул. Городской Вал, 2, 3, 4, 4/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2

пер. Добромысленский, 3, 4, 5а, 5

пер. Домашевский, 1а, 4, 9, 11, 11а

ул. Дрозда, 7, 14, 25а

ул. Дунина-Марцинкевича, 3, 10

ул. Жудро, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

ул. Западная, 15, 19, 20, 7а

ул. Иерусалимская, 4, 11а

ул. Интернациональная, 2, 4, 6, 12, 14, 3, 5, 8, 10, 16, 20а

пер. Калинина, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8

ул. Калинина, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 30а, 30б, 34

пер. Калининградский, 9, 12, 14,16, 19а, 21

ул. Кальварийская, 15, 7, 9, 17, 17а, 21, 21/1, 21/3, 40, 42

ул. Кедышко, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 12а 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19, 19а, 23а, 26а, 27, 33а

ул. Клары Цеткин, 4, 16, 18, 24, 49, 51, 51а

ул. Кнорина, 1, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6б, 7, 8, 8а, 8б, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 17а, 17д

ул. Коласа, 38, 39, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 43/3, 45/1, 45/2, 45/3, 47/1, 47/2, 48, 49, 50/1, 50/2, 50/3, 51/1, 51/2, 52, 53/1, 53/2, 53/3, 55/1, 55/2, 57/1, 57/2, 57/3, 59/1, 59/2, 61/1, 61/2, 63, 65, 65/2, 67, 67а, 69, 73

ул. Коллекторная, 3, 3а

ул. Комсомольская, 6, 8, 12, 12а, 14, 16, 18, 20а, 22, 24, 26, 28, 30

пер. Кооперативный, 6, 12

ул. Короля, 38/1, 38/2, 47, 49, 34, 38/3, 38а, 45, 51, 65а, 67, 71, 73

ул. Кузьмы Чорного, 31

ул. Куприянова, 4, 4а, 6

ул. Кутузова, 1

ул. Ленинградская, 2

ул. Карла Либкнехта, 43, 54, 66, 68, 68а, 70, 70а

Логойский тракт, 1/1, 1/2, 1/4, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4

пер. Ломоносова, 3, 5

ул. Ломоносова, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ул. Лукьяновича, 2, 2б, 3, 4, 4б

ул. Макаенка, 3, 4, 5, 4,8, 9, 11, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 12е, 12ж, 12к, 12л, 13, 13а, 13Б, 14, 14а, 15, 15а, 15б, 15в, 17, 17б, 17в , 19, 21, 23, 23а, 27, 29

ул. Матусевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 25, 13, 15, 23, 27, 38, 40, 42, 44, 44б, 46

ул. Маяковского, 1, 2в

ул. Мележа, 1, 3, 4

пер. Молочный, 4

ул. Московская, 1, 7, 5, 7а, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 8, 10, 12, 16, 6, 6а, 14, 18, 18а, 20, 22

ул. Мясникова, 11а, 11б, 11 в, 11 г, 17, 35, 3а, 5, 7, 25, 25а, 27, 29, 37, 39, 34, 76, 78, 26, 32, 36, 38, 40, 44, 44а, 70, 74

ул. Натуралистов, 4, 5, 6, 8, 10, 12

пр. Независимости, 13, 3/1, 3/2, 8, 11, 17/1, 17/3, 17/4, 84, 84/1, 84а, 86, 86б, 88, 92, 94,95а, 103, 105, 107, 109, 111, 96, 100, 102, 102а, 104, 106, 95/4, 97, 99, 101, 115, 115а

ул. Некрасова, 3, 3а, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 12

ул. Немига, 5, 30, 36, 38, 40, 46

ул. Новгородская, 7, 9, 13

ул. Одоевского, 16/1, 16/2, 16/3, 18/1, 18/2, 18/3, 20/1, 20/2, 22, 70

ул. Олешева, 1, 3

ул. Парниковая, 17а, 19а

ул. Полоцкой, 1, 3, 4, 5

ул. Притыцкого, 2, 2/1, 2/2, 3, 17, 19, 23, 23а, 27а, 29, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 58, 59, 65

пр. Пушкина, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 43а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63

ул. Рабкоровская, 13, 15, 21, 14, 23, 24, 24а, 28, 17, 17/1, 19

ул. Революционная, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 22, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 28, 32

ул. Свердлова, 2, 4

ул. Севастопольская, 121

пер. Северный, 17

ул. Д.Сердича, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 10а, 12, 11, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 19

ул. Скрыганова, 2, 2а, 2б, 4а, 4б, 4д, 4, 6, 6а, 7/2, 14, 16, 32, 36, 39

ул. Советская, 2, 8, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19

пер. Стекольный, 1, 3, 4, 5, 5а

ул. Суворова, 18

ул. Суражская, 10

ул. Сурганова, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

ул. Толбухина, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а,18, 21, 23

пер. Толстого, 12

ул. Толстого, 1, 4, 6, 8, 10, 32

ул. Фабрициуса, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 8, 8б/1, 8в, 8в/1, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 24, 24а, 26, 28, 30, 36

ул. Филимонова, 23, 23/1, 25, 25в, 29, 31, 33

ул. Харьковская, 1, 5, 8, 11, 11а, 17, 19б

пер. Чайковского, 3

проезд Чайковского, 4, 6

ул. Чайковского, 7

ул. Чернышевского, 10а

ул. Черняховского, 3а.

С 10 по 23 июля в тазиках будут мыться по следующим адресам:

2-й пер. Измайловский, 13

3-й пер. Можайского, 11

ул. Неждановой, 36.

В период с 22 июля по 4 августа горячую воду отключат по улицам:

ул. Ауэзова, 4, 4/1, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 8а, 8б, 8/3, 9, 10, 10а, 11, 12, 14

ул. Беломорская 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23

ул. Богдановича 6, 8, 29, 33, 35, 46, 48, 50, 52, 52а, 52б, 52в, 52г, 53, 53а, 54, 55, 56, 58, 58а, 58б, 60, 62, 66, 64к.1, 64 к.2, 68, 68а, 70, 72, 74, 76, 89, 91, 91А, 97, 129, 129а, 131, 133, 135, 137, 139, 139а, 143, 143а, 145 к.1, 145 к.2, 147, 147а

ул. Гая 1, 3, 4 к.2, 4 к.3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 15а, 17

ул. Голодеда 1, 2, 2а, 3, 4, 5Б, 5 к.1-4, 6, 7 к.2, 8 к1-3, 9, 10, 11, 11 к.2, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17 к.1-5, 18 к.1, 18 к.2, 19 к.1, 20, 21, 21 к.1, 21 к.2, 23 к.1, 23 к.2, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 34, 34А, 36, 37к.1, 37 к.2, 38, 39к.1, 39 к.2, 39 к.3, 41, 43, 45, 47, 49, 51 к.1, 51 к.2, 51а, 53 к.1, 53 к.2, 55, 57 к.1-3, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77

ул. Гошкевича 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Здание ГУ «Городская клиническая инфекционная больница»

ул. Даумана 13, 13б, 23

2-й пер. Долгиновский 1

ул. Долгиновский тр-т 39, 39а, 42, 44, 50, 52, 54а, 54б, 54, 56

ул. Дорошевича 4, 6, 8

ул. Дроздовича 2, 3, 4, 6

ул. Дудара 3, 7

ул. Игуменский тр-т. 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47

ул. Каганца 2, 2Б, 4

ул. Каховская 17,58, 60, 62, 64, 64А, 66, 68, 70

ул. Киселева 3, 4, 5, 6а, 6б, 6в, 6д, 7, 8.1 г.п, 8.2 г.п., 9к.1, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45, 61, 67, 9, 24, 26, 26а, 32, 38, 42, 42к.2, 55, 61а

пер. Колоса 8, 15, 3а, 4, 5, 6, 9, 11, 13

ул. Я.Коласа 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 17, 19, 10, 11, 13, 15, 15а, 33, 31, 29, 27к.1, 27 к.2, 25 к.1, 25 к.2, 21, 23 к.1, 23к.2, 25 к.3, 35, 29а, 23к.1

ул. Коммунистическая1, 3, 4, 5, 6, 6 к.1-3, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 24, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 86

ул. Корзюки 12, 14, 16, 18, 24, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46

ул. Красная 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 17к.1, 18, 19, 19б, 20, 21, 21а, 22, 19а, 23 к.5

ул. Краснослободская 1, 3 к.1, 3 к.2, 5, 7, 9 к.1, 9 к.2, 11, 13, 15 к.1, 15 к.2, 17, 19, 84

ул. Кропоткина 22, 44, 47, 51, 55, 57, 59, 61, 72,74, 76, 84, 89, 93а, 93, 95, 97, 97б, 108, 108а, 110, 112, 114

ул. Куйбышева 53, 55, 57, 57а, 63, 69, 77, 81, 83, 85, 67 к.1-3, 44,46, 48, 79, 46а, 65, 65а, 69а, 17, 19, 25а, 26,28,30,32,34,36,38 , 14,16,19а,35, 10, 61 к.1-3, 73, 75

ул. Кульман 1, 1 к.1, 1 к.10/12, 1 к.4, 1 к.6, 1 к.3, 1 к.12, 2, 3, 5, 5а, 4, 9, 14, 16, 18, 13, 15, 21, 23, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 11, 20а, 21а, 21б, 22, 31, 33а, 35а, 38

ул. Лучины 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 72, 74

пр. Машерова 4, 6а, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 17к.4, 17г, 18, 20, 25, 26 (все корпуса), 29, 30, 33, 35, 38, 42, 48, 50, 54, 60

ул. Монюшко 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

пр. Независимости 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 43, 49, 53, 55, 55а, 57

ул. Новаторская 2а, 53а, 55а, 55а к.1

ул. Нововиленская 6, 8А, 9А, 10, 10А, 13А, 14, 15, 18, 20, 21 к.1, 21 к.2, 21 к.3, 22, 23, 24, 1, 1а, 3а, 5а, 7б, 8, 18, 20, 20а, 21 к.1-3, 22, 23, 24, 24а, 24б, 24в, 24г, 24д, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61

пер. Нововиленский 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

ул. Оловникова 11, 12, 13, 14, 15

ул. Орловская 51, 53, 58, 58к.1, 58а, 60, 62, 70 57, 59

ул. Осипенко 2, 4, 6, 8, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39

ул. Парижской коммуны площадь 1

ул. Пархоменко 3

ул. Пашкевич 3, 5, 9

ул. Прогрессивная 29а

ул. Прушинских 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22,23, 24, 25, 26, 28, 30, 31А, 32, 34, 34 к.1, 34 к.2, 34 к.3, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78;

ул. Пташука 1, 3, 5, 7, 9, 9Б, 11, 15, 17;

ул. Пугачевская 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 20, 22, 24

ул. Смолича 2, 4, 6, 8, 10

ст. Колядичи (промзона) 1, 3, 5, 7

ул. Стадионная 3, 5, 9, 14, 14 к.1

ул. Старобинская 20, 20а

ул. Старовиленская 44, 46, 48, 52, 54, 95, 85, 87, 87к.1, 95а, 97, 97б, 100, 100а, 100к.1, 100к.2, 131, 133

ул. Старовиленский тр-т 6, 8, 10, 26 к.1, 28 к.1, 30, 69, 73, 75, 75А, 77, 3, 5, 11, 41, 67, 79, 87, 88, 89, 89а, 91, 93

ул. Сторожевская 8, 8А, 15, 15а

ул. Сурганова 37 к.1-5, 39, 41, 45 к.1-4, 47 к.1-5

ул. Сырокомли 3, 7, 11, 11А, 12, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 46, 48

ул. Ташкентская 1, 2, 2а, 4 к.1-3, 6 к.1, 6 к.2, 8, 8а, 10, 12, 16 к.1-3, 18к .1-4, 20 к.1-3, 22 к.1-4, 24 к.1-3, 26 к.1-4, 28 к.1, 28 к.2, 1, 5, 6а, 7, 15к.2, 19к.2, 20А, 25, 33, 40

Ташкентский проезд 2, 3, 4, 6, 6к.2, 7, 8, 10, 12

ул. Турова 3

ул. Уборевича 2, 4, 4а, 6, 8к.2, 10, 12, 14к.1, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 38к.2, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 62, 64, 66к.1, 66к.2, 68, 68а, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88к.1, 90, 93, 95А, 96, 102, 104, 110, 112, 114, 116а, 118, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 144к.1, 146, 148к.1, 148к.2, 150, 152к.1, 152к.2, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 144А, 144Г, 14к.2, 124а, 142, 144к.2, 170а, 172, 174

ул. Хоружей 1а, 2, 3, 3а, 3в, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6б, 6в, 7, 8, 9, 10 к.1, 10 к.2, 11, 12 к.2, 13к.61, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18а, 18б, 18к.1, 18к.2, 19, 20, 21, 22, 24 к.1, 24 к.2, 25 к.3, 26, 26а, 29, 30, 31, 31а, 32а, 33, 34а, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 46к.1, 46к.2, 46к.3, 48, 48а, 44, 44а

ул. Цнянская 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14а, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 2 к.1, 2 к.2, 4 к.1, 4 к.2, 12,

ул. Червякова 2 к.2, 2 к.3, 2 к.5, 3, 5, 7, 8Б, 23, 31, 61, 2 к.1, 2 к.4, 4, 6, 8, 8а, 10а, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 55, 57, 57а, 59

ул. Шпилевского 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60.

ул. Чичерина 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 11, 13, 14, 15, 19

Шевченко бульвар 1, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26

ул. Шестая линия 2-я 9, 11, 13, 15

1-й пер. Щедрина 1

ул. Щедрина 1

В период с 23 июля по 5 августа отключения пройдут здесь:

ул. Авакяна 24, 32, 32 к.3, 34, 34 к.3, 36 к.2, 38, 19, 21, 26, 26а, 30а, 30 к2, 30 к3, 32 к2, 34 к2

ул. Автодоровская 3е, 3е к1, 3е к2, 3б, 3д, 5

пер. Автодоровский 3а, 11, 15

ул. Аранская 6, 8, 22а

ул. Аврорская 2, 4, 6, 8

ул. Артиллеристов 9, 9А, 11, 11А, 13 ,15, 8, 8а, 10, 12, 16, 18, 20

ул. Аэродромная 3А, 9А, 13, 15, 17, 1, 3, 5к2, 7, 11, 11а, 125, 125а

ул. Бакинская 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 к.1, 18 к.2, 20;

ул. Балтийская 2, 4, 6, 8, 12;

ул. Бородинская 1б, 3, 15, 17к2, 21, 31, 17, 35

ул. Брилевская 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 8к1, 8к2, 8к3, 10, 16, 24, 46, 2, 14а, 18, 44б

ул. Быховская 10, 14, 35, 37, 55

ул. Великоморская 6, 7, 10, 12, 30, 36

ул. Вирская 40, 42, 44

ул. Володько 24, 6, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24а, 26, 28, 30

ул. Воронянского 3 к.1, 3 к.2, 4 к.1, 4 к.2, 4А, 4Б, 6, 6В, 7, 7А, 9, 10, 11, 11 к.1, 11 к.2, 11 к.3, 11 к.4, 11 к.5, 11 к.6, 13 к. 1, 13 к.2, 13 к.4, 13 к.5, 15 к.1, 15 к.2, 15 к.3, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 50 к.3, 50 к.4, 50 к.5, 1а, 3, 5к1, 5к3, 8, 35, 40, 42, 48, 50к1, 50к2, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

пер. Вузовский 3, 7, 9 к.1, 16а

пер. Дачный 8, 16

ул. Денисовская 2, 4, 6, 9, 35, 37, 39, 41 к.2, 45, 3, 5, 7, 31, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 47, 49, 51

ул. Жуковского 1, 2, 3, 4, 5 к.1, 5 к.2, 6 к.1, 6 к.2, 6 к.3, 6 к.4, 7, 8 к.1, 9 к.1, 9 к.2, 10 к.1, 10 к.2, 10 к.4, 10 к.5, 10Б, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 11а, 14, 16, 29б

ул. Индустриальная 5, 7

ул. Козыревская 4, 6, 14, 14Б, 15, 16, 17, 21 к.1, 21 к.2, 21 к.3, 23, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39 к.1, 39 к.2, 10, 18, 20, 22, 24, 33, 35к1, 35к2, 41, 70, 74, 29а, 41к1

ул. Короткевича 6, 14, 3, 5, 6, 7, 7а, 8а, 9, 11, 10, 12, 14, 19

ул. Левкова 3 к.1, 3 к.2, 4, 6 к.1, 6 к.3, 8 к.1, 8 к.2, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 33к2, 35к1, 35к2,45, 37, 41, 43

ул. Либаво-Роменская 23

ул. Луговая 4а

ул. Марата 19, 21

ул. Маяковского 22 к.1, 24, 26, 99, 100, 103, 115, 117 к.2, 119А, 123, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 160, 160А, 162, 164, 166, 166А, 168, 170, 172, 172А, 172Б, 174, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 20, 99к1, 99к2, 101, 101А, 101Б, 105, 158, 160в, 168а, 22к2, 31, 83, 96, 97, 115а, 127к3, 129

ул. Могилевская 2 к.2, 2 к.3, 4 к.1, 4 к.2, 4 к.3, 4 к.4, 4А, 5, 6 к.1, 6 к.2, 6 к.3, 6 к.4, 8 к.1, 8 к.2, 8 к.3, 8 к.4, 10, 12 ,12А, 16, 16 к.4, 32, 34 к.2, 36, 14, 16к.5, 18, 20, 24, 39, 35, 37, 39б, 41, 43, 43а, 45, 49

ул. Надеждинская 1, 3, 5, 7к1, 7к2, 9, 11к1, 11к2, 13, 15к1, 15к2, 17, 19к1, 19к2, 21, 23, 25, 27, 29, 58, 58а

ул. Пензенская 37, 39

ул. Полевая 36, 2, 2а, 6, 10, 12, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 24, 24а

пер. Полевой 2а

ул. Полтавская 10

ул. Радищева 3

ул. Роменская 5, 9

ул. Семенова 10, 11, 11А, 14, 15, 20, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 28, 1, 2, 4, 28, 30к1, 30а, 35, 36, 36а

ул. Сенницкая 5, 51, 5, 55

ул. Слонимская 27а

ул. Солнечная 1, 3, 4, 6, 17, 29, 30, 31, 17, 28, 30к2, 31а

ул. Физкультурная 14, 16, 18, 23, 31, 33

ул. Чкалова 1 к.2, 1 к.3, 1 к.4, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15 к.1, 15 к.2, 17, 19, 21, 20, 22, 23 к.1, 23 к.2; 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 1, 3а, 5, 5а, 7, 9к1, 9к2, 10, 12, 14, 16, 18к1, 18к2, 18к3, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 26а, 32а

В период с 24 июля не будет горячей воды по улицам:

ул. Бирюзова 4а

ул. Вербная 3, 5

ул. Гастелло 7 к.3, 9, 11, 6, 8, 14, 16

ул. Гвардейская 3, 5, 5А, 7, 9, 8, 12, 14, 16

ул. Глебки Петра 17а, 58, 58а, 64, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90б, 92, 94, 96, 98, 108, 110, 112, 114, 116, 126, 64а, 118, 120.

ул. Грибоедова 12, 14, 22, 26, 28, 28а, 29, 30

ул. Жудро 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71

ул. Игнатенко 7, 7а, 8, 11, 13, 15, 15к.1, 17

ул. Ильянская 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 10Б, 12, 12 а, 14, 16, 18

ул. Камайская 2, 8, 10, 12, 14

ул. Княгининская 4, 6, 8, 10

ул. Лынькова 3, 8, 10, 3, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 19, 21, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 23д, 23е, 25, 29к.1, 29к.2, 29к.3, 31

ул. Матусевича 4к.1, 4к.2, 4к.3, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 36к.1, 36к.2

пр. Машерова 76, 76а, 78

пер. Москвина 4

ул. Мястровская 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 38

ул. Нарочанская 4, 6, 8, 9, 11, 15, 17

ул. Орловская 86 к.1, 86 к.2, 86 к.3, 86 к.4, 86А;

пер. Ольшевского 7, 18а, 21

ул. Ольшевского 10, 12, 16, 16а, 18, 20, 20к.11, 22, 24, 28, 29 к.1, 30, 32, 34, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 74, 74а, 76, 76а, 78, 82

ул. Панфилова 3, 5

пр. Победителей 20А, 22А, 51 к.2, 53 к.1, 73 к.1, 75 к.1, 77, 79, 81, 83, 83А, 85, 87, 89, 89 к.3, 91, 93, 95 к.1, 97 к.1, 99 к.1, 99 к.2, 101, 101/12, 115, 117, 117А, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 135А, 135Б, 135В, 8, 12, 14, 18, 20, 39, 41, 43к.1, 43к.2, 43к.3, 45, 47к.1, 49, 51, 57, 59, 59а, 61, 63, 63к.1, 63б, 63в, 67, 69, 102, 103, 105, 105а, 107, 109, 109а, 109б, 111, 111а, 111б

1-й пер. Путепроводный 15

6-й пер. Путепроводный 3, 13

8-й пер. Путепроводный 5

пр. Пушкина 67, 67а, 69, 69а, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, , 87а, 68

ул. Радужная 4 к.1, 4 к.2, 6, 8 к.1, 8 к.2, 8 к.3, 10, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 25, 27

ул. Ратомская 5, 7

ул. Ржавецкая 1, 3, 5, 7

ул. Саперов 3, 5, 7

ул. Д.Сердича 22, 24, 26, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48а, 50к.1, 50к.2, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88

ул. Тарханова 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 14, 15

ул. Татарская 2, 6, 8

ул. Тимирязева 25, 28, 46, 60, 80к.1, 80к.2, 82, 84, 86, 90, 92, 65,67а, 68, 72, 72а, 72к.1, 76, 96

ул. Тихая 54

ул. Украинки 2, 4 к.1, 6 к.1, 6 к.2, 6 к.3, 6 к.4, 8 к.1, 8 к.2, 8 к.3, 12 к.1, 12 к.2, 12 к.3, 12 к.4, 14, 16, 18, 20, 22

ул. Чехова 8

ул. Чигладзе 2, 4, 4а, 6к.1, 6к.2, 8, 10, 12, 22, 29, 31.

С 28 июля успеют отключить воду по адресу: ул. Васнецова, 16.

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Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

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Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



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