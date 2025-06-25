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Фильм «28 лет спустя» получит продолжение

  • 25.06.2025, 16:45
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Фильм «28 лет спустя» получит продолжение

Зрителей ждет одна из самых масштабных хоррор-трилогий десятилетия

Режиссер Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд возвращаются к культовой хоррор-вселенной, начатой в 2002 году фильмом «28 дней спустя». Новый фильм «28 лет спустя» стал началом масштабного проекта: уже завершены съемки второй части под рабочим названием «28 лет спустя: Храм костей», а впереди может быть и третий фильм, пишет журнал Men’s Health (перевод — сайт Charter97.org).

Храм костей выйдет в январе 2026 года и продолжит историю юного Спайка (Альфи Уильямс), его отца Джейми (Аарон Тейлор-Джонсон) и матери Айлы (Джоди Комер). Режиссером второй части выступила Ниа ДаКоста, сценарий снова написал Гарленд. Также к актерскому составу присоединилась Эмма Лэрд и, возможно, вернется Рэйф Файнс.

Главная новость для фанатов — в сиквеле появится Киллиан Мерфи, вновь исполнивший роль Джима из «28 дней спустя». По словам Бойла, у Мерфи «значительная роль» во втором фильме и «ключевая» — в третьем, если тот будет профинансирован.

Бойл выразил надежду лично снять завершающую часть трилогии. Но судьба третьего фильма будет зависеть от успеха «28 лет спустя» в прокате.

Если проект будет реализован полностью, зрителей ждет одна из самых масштабных хоррор-трилогий десятилетия — с возвращением старых героев, новыми сюжетами и мощной драматургией постапокалипсиса.

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