Фильм «28 лет спустя» получит продолжение
- 25.06.2025, 16:45
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Зрителей ждет одна из самых масштабных хоррор-трилогий десятилетия
Режиссер Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд возвращаются к культовой хоррор-вселенной, начатой в 2002 году фильмом «28 дней спустя». Новый фильм «28 лет спустя» стал началом масштабного проекта: уже завершены съемки второй части под рабочим названием «28 лет спустя: Храм костей», а впереди может быть и третий фильм, пишет журнал Men’s Health (перевод — сайт Charter97.org).
Храм костей выйдет в январе 2026 года и продолжит историю юного Спайка (Альфи Уильямс), его отца Джейми (Аарон Тейлор-Джонсон) и матери Айлы (Джоди Комер). Режиссером второй части выступила Ниа ДаКоста, сценарий снова написал Гарленд. Также к актерскому составу присоединилась Эмма Лэрд и, возможно, вернется Рэйф Файнс.
Главная новость для фанатов — в сиквеле появится Киллиан Мерфи, вновь исполнивший роль Джима из «28 дней спустя». По словам Бойла, у Мерфи «значительная роль» во втором фильме и «ключевая» — в третьем, если тот будет профинансирован.
Бойл выразил надежду лично снять завершающую часть трилогии. Но судьба третьего фильма будет зависеть от успеха «28 лет спустя» в прокате.
Если проект будет реализован полностью, зрителей ждет одна из самых масштабных хоррор-трилогий десятилетия — с возвращением старых героев, новыми сюжетами и мощной драматургией постапокалипсиса.