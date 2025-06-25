Страшная авария произошла под Витебском 25.06.2025, 17:06

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18-летний парень на Nissan устроил лобовое столкновение.

Один человек погиб, еще два получили тяжелые травмы в лобовом столкновении двух легковушек в Витебском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, днем 24 июня 18-летний житель Витебска ехал на Nissan территории Витебского района. Около 10.40 вблизи агрогородка Мазолово он пошел на обгон и врезался во встречный Kia Sportage, в котором находились граждане Российской Федерации, приехавшие в Беларусь с туристической целью.

В результате ДТП 11-летняя девочка, находившаяся в Kia, от полученных травм умерла в больнице. Водитель Nissan и 11-летний мальчик — пассажир Kia, находятся в реанимации. Водитель и 47-летняя пассажирка Kia серьезных травм в аварии не получили.

Следователи установили, что водитель Nissan получил водительское удостоверение только в апреле 2025 года. Во время ДТП он был трезвым.

В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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