Синоптики объявили на четверг в Беларуси желтый уровень 25.06.2025, 17:29

На большей части территории пройдут дожди.

В четверг, 26 июня, ночью и утром ожидается преимущественно облачная погода, сообщает Белгидромет. На большей части территории пройдут дожди, местами с грозами.

Днем прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь местами по востоку возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер ожидается северо-западный порывистый, днем в отдельных районах — сильный порывистый, до 15-18 метров в секунду. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Термометры ночью покажут 9-14 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +20...+25 градусов, по востоку страны ожидается не выше 17-19 градусов тепла.

Конец недели не порадует белорусов разнообразием. Синоптики по-прежнему прогнозируют дожди, грозы и порывистый ветер.

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