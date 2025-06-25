Синоптики объявили на четверг в Беларуси желтый уровень
- 25.06.2025, 17:29
На большей части территории пройдут дожди.
В четверг, 26 июня, ночью и утром ожидается преимущественно облачная погода, сообщает Белгидромет. На большей части территории пройдут дожди, местами с грозами.
Днем прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь местами по востоку возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер ожидается северо-западный порывистый, днем в отдельных районах — сильный порывистый, до 15-18 метров в секунду. Синоптики объявили желтый уровень опасности.
Термометры ночью покажут 9-14 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +20...+25 градусов, по востоку страны ожидается не выше 17-19 градусов тепла.
Конец недели не порадует белорусов разнообразием. Синоптики по-прежнему прогнозируют дожди, грозы и порывистый ветер.