закрыть
25 июня 2025, среда, 18:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Синоптики объявили на четверг в Беларуси желтый уровень

  • 25.06.2025, 17:29
Синоптики объявили на четверг в Беларуси желтый уровень

На большей части территории пройдут дожди.

В четверг, 26 июня, ночью и утром ожидается преимущественно облачная погода, сообщает Белгидромет. На большей части территории пройдут дожди, местами с грозами.

Днем прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь местами по востоку возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер ожидается северо-западный порывистый, днем в отдельных районах — сильный порывистый, до 15-18 метров в секунду. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Термометры ночью покажут 9-14 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +20...+25 градусов, по востоку страны ожидается не выше 17-19 градусов тепла.

Конец недели не порадует белорусов разнообразием. Синоптики по-прежнему прогнозируют дожди, грозы и порывистый ветер.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина