Снятие санкций с сирийского режима — ошибка? 25.06.2025, 17:33

Позиции радикалов могут укрепиться.

Решение США и Европы снять санкции с Сирии вызывает серьезные опасения. Несмотря на свержение режима Башара Асада в декабре 2024 года, новый лидер страны Ахмед аль-Шараа — бывший глава «Хаят Тахрир аш-Шам», связанного с «Аль-Каидой», — вызывает сомнения в своей приверженности к миру и стабильности 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Аль-Шараа, получивший поддержку Турции и стран Персидского залива, заявляет о намерении построить инклюзивную Сирию. Однако его правительство состоит в основном из бывших джихадистов, а выборы отложены минимум на пять лет. Запад, стремясь избежать дальнейшего вовлечения в сирийский конфликт, предпочел поверить заявлениям нового лидера, несмотря на отсутствие гарантий.

Турция, сыгравшая ключевую роль в падении режима Асада, стремится усилить влияние в Сирии, разместить военные базы и задействовать свои компании в восстановлении страны. Однако под маской восстановления и стабильности скрываются риски превращения Сирии в марионеточное государство и возрождения джихадистских структур.

Особую тревогу вызывает судьба курдского населения и других меньшинств, скептически настроенных к новому режиму. Их вооруженные формирования, такие как Сирийские демократические силы (SDF), могут вступить в конфликт с новым правительством, особенно если его поддерживаемая Турцией Сирийская национальная армия (СНА) начнет насильственную интеграцию.

Снятие санкций может лишь укрепить позиции радикалов. Даже если аль-Шараа искренен, никто не может гарантировать лояльность его окружения. США и Европа рискуют поддержать временное правительство, которое при первом же кризисе может привести к новой волне насилия и хаоса в регионе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com