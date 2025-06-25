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Снятие санкций с сирийского режима — ошибка?

  • 25.06.2025, 17:33
Снятие санкций с сирийского режима — ошибка?

Позиции радикалов могут укрепиться.

Решение США и Европы снять санкции с Сирии вызывает серьезные опасения. Несмотря на свержение режима Башара Асада в декабре 2024 года, новый лидер страны Ахмед аль-Шараа — бывший глава «Хаят Тахрир аш-Шам», связанного с «Аль-Каидой», — вызывает сомнения в своей приверженности к миру и стабильности 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Аль-Шараа, получивший поддержку Турции и стран Персидского залива, заявляет о намерении построить инклюзивную Сирию. Однако его правительство состоит в основном из бывших джихадистов, а выборы отложены минимум на пять лет. Запад, стремясь избежать дальнейшего вовлечения в сирийский конфликт, предпочел поверить заявлениям нового лидера, несмотря на отсутствие гарантий.

Турция, сыгравшая ключевую роль в падении режима Асада, стремится усилить влияние в Сирии, разместить военные базы и задействовать свои компании в восстановлении страны. Однако под маской восстановления и стабильности скрываются риски превращения Сирии в марионеточное государство и возрождения джихадистских структур.

Особую тревогу вызывает судьба курдского населения и других меньшинств, скептически настроенных к новому режиму. Их вооруженные формирования, такие как Сирийские демократические силы (SDF), могут вступить в конфликт с новым правительством, особенно если его поддерживаемая Турцией Сирийская национальная армия (СНА) начнет насильственную интеграцию.

Снятие санкций может лишь укрепить позиции радикалов. Даже если аль-Шараа искренен, никто не может гарантировать лояльность его окружения. США и Европа рискуют поддержать временное правительство, которое при первом же кризисе может привести к новой волне насилия и хаоса в регионе.

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