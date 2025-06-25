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Financial Times: США возвращаются

  • 25.06.2025, 17:38
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Financial Times: США возвращаются

Разговоры об изоляционизме Вашингтона преувеличены.

Недавние авиаудары США по Ирану вновь поставили под сомнение идею об «изоляционизме» президента США Дональда Трампа и якобы отходе Америки от глобальной политики, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на риторику «Америка прежде всего», действия Трампа — от ударов по Сирии в 2017 году до ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в 2020-м — свидетельствуют о совсем другом курсе.

Интервенция в Иран показала, что разговоры об изоляционизме США преувеличены. Хотя противников удара немало, заметные фигуры — это не члены администрации, а медийные лица вроде Такера Карлсона. Даже в Демократической партии реакция была сдержанной.

Миф о «усталости от войн», доминировавший после Ирака и Афганистана, на практике касается лишь сухопутных операций. Воздушные удары, как показал опыт Обамы в Ливии, воспринимаются обществом значительно спокойнее.

Фактически США продолжают играть роль мирового арбитра: их присутствие ощущается от Ближнего Востока до Восточной Европы. И дело не только в политике — слишком уж много интересов, баз и вложений, чтобы просто всё свернуть. Исторически США ведут интервенционную политику более 120 лет, и прервать эту традицию непросто. Империи редко отказываются от своих позиций добровольно. Даже если американский лидер захочет уйти с международной арены, структура Пентагона, масштабы бюджета и геополитическая ситуация будут этому препятствовать.

Последние события в Иране ясно дают понять: глобальное влияние США продолжается, а идея об изоляционизме — не более чем удобный миф.

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