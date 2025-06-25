Financial Times: США возвращаются 25.06.2025, 17:38

1,100

Разговоры об изоляционизме Вашингтона преувеличены.

Недавние авиаудары США по Ирану вновь поставили под сомнение идею об «изоляционизме» президента США Дональда Трампа и якобы отходе Америки от глобальной политики, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на риторику «Америка прежде всего», действия Трампа — от ударов по Сирии в 2017 году до ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в 2020-м — свидетельствуют о совсем другом курсе.

Интервенция в Иран показала, что разговоры об изоляционизме США преувеличены. Хотя противников удара немало, заметные фигуры — это не члены администрации, а медийные лица вроде Такера Карлсона. Даже в Демократической партии реакция была сдержанной.

Миф о «усталости от войн», доминировавший после Ирака и Афганистана, на практике касается лишь сухопутных операций. Воздушные удары, как показал опыт Обамы в Ливии, воспринимаются обществом значительно спокойнее.

Фактически США продолжают играть роль мирового арбитра: их присутствие ощущается от Ближнего Востока до Восточной Европы. И дело не только в политике — слишком уж много интересов, баз и вложений, чтобы просто всё свернуть. Исторически США ведут интервенционную политику более 120 лет, и прервать эту традицию непросто. Империи редко отказываются от своих позиций добровольно. Даже если американский лидер захочет уйти с международной арены, структура Пентагона, масштабы бюджета и геополитическая ситуация будут этому препятствовать.

Последние события в Иране ясно дают понять: глобальное влияние США продолжается, а идея об изоляционизме — не более чем удобный миф.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com