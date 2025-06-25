закрыть
25 июня 2025, среда, 18:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кинофестиваль в Карловых Варах: кто получит «Хрустальный глобус»

  • 25.06.2025, 17:47
Кинофестиваль в Карловых Варах: кто получит «Хрустальный глобус»

В конкурсной программе — картина иранского режиссера.

Международный кинофестиваль в Карловых Варах, который пройдет с 5 по 12 июля, объявил имена звезд, которые получат почетные награды в этом году, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Шведский актер Стеллан Скарсгард будет удостоен главной награды фестиваля — «Хрустального глобуса» за выдающийся вклад в мировое кино. Он также представит свой новый фильм «Сентиментальная ценность», снятый режиссером Йоахимом Триером.

Вики Крипс получит Президентскую награду фестиваля и покажет свою картину «Люби меня нежно», которая ранее была представлена на Каннском кинофестивале. Такая же награда достанется и Дакоте Джонсон, которая привезет летнюю романтическую комедию «Материалистка» режиссера Селин Сон.

Организаторы также объявили о включении в конкурсную программу иранской картины «Бидад» режиссера Сохейла Бейраги. Фильм держался в секрете до последнего из соображений безопасности. История рассказывает о молодой певице, выступающей на улицах Тегерана вопреки запрету на публичное пение женщин.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина