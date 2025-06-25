Кинофестиваль в Карловых Варах: кто получит «Хрустальный глобус» 25.06.2025, 17:47

В конкурсной программе — картина иранского режиссера.

Международный кинофестиваль в Карловых Варах, который пройдет с 5 по 12 июля, объявил имена звезд, которые получат почетные награды в этом году, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Шведский актер Стеллан Скарсгард будет удостоен главной награды фестиваля — «Хрустального глобуса» за выдающийся вклад в мировое кино. Он также представит свой новый фильм «Сентиментальная ценность», снятый режиссером Йоахимом Триером.

Вики Крипс получит Президентскую награду фестиваля и покажет свою картину «Люби меня нежно», которая ранее была представлена на Каннском кинофестивале. Такая же награда достанется и Дакоте Джонсон, которая привезет летнюю романтическую комедию «Материалистка» режиссера Селин Сон.

Организаторы также объявили о включении в конкурсную программу иранской картины «Бидад» режиссера Сохейла Бейраги. Фильм держался в секрете до последнего из соображений безопасности. История рассказывает о молодой певице, выступающей на улицах Тегерана вопреки запрету на публичное пение женщин.

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