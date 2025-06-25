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В Беларуси стремительно пустеют рабочие места

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  • 25.06.2025, 17:53
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В Беларуси стремительно пустеют рабочие места

Больше всего рабочих «пропало» в Минске.

В Беларуси продолжает расти дефицит кадров. Так, на 25 июня в целом по стране требуется почти 212,7 тысячи работников. Столько предложений от нанимателей размещено в общереспубликанском банке вакансий, пишет «Зеркало».

На 25 июня на момент публикации этого текста в Беларуси открыта 212 691 вакансия. Для сравнения: на 31 мая требовалось 209 284 работника.

Больше всего кадров теперь требуется в Минске — 58 861. Для сравнения: на 20 мая в столице было 56,4 тыс. предложений для соискателей.

В Минской области, к примеру, на 25 июня нужно почти 35,2 тыс. работников, в Брестской — 26,7 тыс., в Витебской — почти 22,7 тыс.

Ранее в Минтруда обращали внимание, что в Минске требуется больше всего работников — около четверти от всех вакансий по стране. Особенно нужны в столице кадры в сфере IT, торговле и медицине.

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