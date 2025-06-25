Трамп прокомментировал встречу с Зеленским 1 25.06.2025, 17:57

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Дональд Трамп и Владимир Зеленский

О прекращении огня между РФ и Украиной речи не шло.

Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с Владимиром Зеленским прекращение огня между РФ и Украиной.

Об этом президент США рассказал на пресс-конференции после встречи с президентом Украины на полях саммита НАТО в Гааге.

«Я просто хотел узнать, как у него дела, — сказал президент США о встрече с украинским лидером. — Зеленский был очень милым, как никогда. Это была замечательная встреча. Я поговорю с Путиным о завершении войны», — сказал глава Белого дома.

В ходе пресс-конференции Трамп также прокомментировал мнения о том, что у Путина есть территориальные амбиции за пределами Украины. «Это возможно. Я знаю одно: он хотел бы урегулировать ситуацию», — сказал Трамп.

В ответ на вопрос о поставке ракет для украинских Patriot, Трамп сказал: «Украинцы хотят получить ракеты для Patriot. Мы посмотрим. Они нам тоже нужны, мы их поставляем Израилю. Конечно, они (Украина) хотят их получить. Это очень хороший вопрос. Я хочу, чтобы мы смогли предоставить их».

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